Takiego piłkarskiego wydarzenia nie było w Szczecinie od lat. W sobotę o godz. 15 prowadząca w tabeli ekstraklasy miejscowa Pogoń podejmie drugiego Lecha Poznań. Trener gospodarzy Kosta Runjaic uważa, że to goście będą faworytem. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Przebudowywany stadion miejski w tej chwili może ugościć nieco ponad 9 tys. kibiców. Tymczasem zainteresowanie meczem było ogromne. Pierwsza tura wejściówek (3 tys.) rozeszła się w poniedziałek w ciągu kilkunastu minut, druga (4 tys.) dzień później w 40 min.

"Zainteresowanie i euforia przed tym meczem są tak duże, że moglibyśmy sprzedać 40-50 tys. biletów, gdyby były takie możliwości" - przekonywał w piątek trener "Portowców".

Jego zespół przed tygodniem wyprzedził Lecha w tabeli i ma nad "Kolejorzem" punkt przewagi.

"Nie sądziłem, że do tego spotkania podejdziemy z pozycji lidera, ale to poznaniacy przez 18 kolejek byli na prowadzeniu. Obchodzą w tym roku stulecie klubu i bardzo chcą zdobyć tytuł mistrzowski. Bardzo się wzmocnili przed sezonem, a teraz jeszcze doszedł Dawid Kownacki. To oni będą faworytem spotkania" - zaznaczył Runjaic.

Kamil Grosicki, jeden z liderów Pogoni, przyznał, że traktuje pojedynek z Lechem jak każdy inny mecz.

"Naszym celem jest zdobycie punktów. Ale nie chcę się wypowiadać przed spotkaniem. Nie chcę się rozpraszać, tylko skupić na tym meczu" - powiedział PAP "Grosik".

W podobnym tonie wypowiadał się kapitan zespołu Damian Dąbrowski.

"To istotny mecz, ale na pewno nie zdecyduje jeszcze o tytule. Chcielibyśmy zdobyć trzy punkty, co mocno ułatwiłoby nam dalszą rywalizację" - przyznał defensywny pomocnik bordowo-granatowych.

Szkoleniowiec zespołu przyznał, że nie jest to zwykły mecz ligowy.

"Skłamałbym, gdybym tak powiedział. To jest mecz szczególny, ale jako profesjonaliści musimy podchodzić do niego, jak do każdego innego" - przyznał.

Ostatnie kontuzje sprawiły, że Niemiec będzie zmuszony do eksperymentowania składem formacji obronnej.

"Robiliśmy wszystko, co się dało, by móc przygotować Benedikta Zecha. Niestety nie zdążyliśmy. Także Mariusz Malec potrzebuje jeszcze czasu na rekonwalescencję. Do pełni treningów wrócił Kostas Triantafyllopoulos i to cieszy" - przedstawił sytuację zdrowotną obrońców Runjaic.

Nie chciał jednak zdradzić, czy Grek jest na tyle gotowy do gry, by po miesięcznej przerwie w treningach i operacji, mógł zagrać w tym meczu od pierwszych minut. Wszystko wskazuje na to, że na środku obrony wystąpią Igor Łasicki i przesunięty z prawej strony Jakub Bartkowski. Na jego pozycji z kolei pojawi się Paweł Stolarski. Ponadto w kadrze zabraknie kontuzjowanych od dawna Alexandra Gorgona i Kacpra Smolińskiego.

BS, PAP