Pavel Nedved, wiceprezydent Juventusu, przyznał, że odbył rozmowę z Wojciechem Szczęsnym przed spotkaniem Juventusu z Empoli. - Doskonale go rozumiem. Wiem, że to dla niego trudna sytuacja, bo dotyka go na poziomie osobistym - przyznał.

W sobotę Juventus grał na wyjeździe z Empoli. "Stara Dama" wygrała 3:2, a polski bramkarz rozegrał 90 minut. - Dużo o tym rozmawialiśmy. Zapytaliśmy go, czy jest gotowy do gry, a on powiedział, że tak. Doskonale rozumiem Wojciecha, bo to trudne, gdy dotyka cię na poziomie osobistym - przyznał Nedved.



Polska i Szwedzka Federacja zdążyły wydać już komunikat ws. spotkań barażowych z Rosją. Ich przekaz jest jasny - nie zamierzają wychodzić na boisko. Czesi nie zdobyli się jeszcze na taki krok. Prezes tamtejszego związku Petr Fousek przyznał, że nie wyobraża sobie gry z Rosją, ale... nie może łamać procedur. Te słowa spotkały się z wielką krytyką w mediach społecznościowych.

Głos w tej sprawie zabrał też Nedved.

- Polska i Szwecja powiedziały, że nie grają z Rosją i to jest słuszne. Mam nadzieję, że mój naród zrobi to samo. Nie wiem, na co jeszcze czeka - przyznał.

