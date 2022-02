Nieoficjalnie: Spartak Moskwa wykluczony z Ligi Europy!

Decyzja ma być oczywiście podyktowana inwazją Rosji na terytorium Ukrainy i prowadzenie tam działań wojennych. Cały świat wprowadza wobec Rosji sankcje i podobnie jest w przypadku środowiska sportowego.

ZOBACZ TAKŻE: Zbigniew Boniek o decyzji FIFA: Skandaliczna

Do tej pory UEFA pobłażliwie traktowała sankcjonowanie Rosjan, ale narracja ma ulec zmianie ze względu na ogromne naciski opinii publicznej, która domaga się radykalnych postanowień. Europejska centrala, która do tej pory odebrała Rosji prawo do organizacji tegorocznego finału Ligi Mistrzów w Sankt Petersburgu, ma wreszcie doprowadzić do zastosowania poważnych kar.

A taką ma być m.in. wykluczenie rosyjskich drużyn z europejskich pucharów. Nieoficjalnie mówi się, że to spotka właśnie Spartaka Moskwa - grupowego rywala Legii Warszawa w Lidze Europy. Klub ze stolicy Rosji awansował z pierwszego miejsca bezpośrednio do 1/8 finału, gdzie czekał na rywala. W losowaniu trafił na niemiecki RB Lipsk, ale wszystko wskazuje na to, że dwumecz nie odbędzie się, a przedstawiciel Bundesligi po prostu awansuje do kolejnej rundy.

Decyzja o wykluczeniu Spartaka ma zostać podana jeszcze w poniedziałek 28 lutego. Spotkania 1/8 finału Ligi Europy zaplanowane zostały na 10 oraz 17 marca (rewanże).