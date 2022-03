Rosja i Białoruś znikają z siatkarskiego świata! Gigantyczne sankcje FIVB i CEV

We wtorkowy poranek informowaliśmy, że FIVB odebrało Rosji prawo do organizacji tegorocznych mistrzostw świata siatkarzy, ale jak się okazuje - to nie jest koniec sankcji!

Zarówno światowa, jak i europejska centrala postanowiła wykluczyć rosyjskie oraz białoruskie drużyny z jakichkolwiek rozgrywek międzynarodowych. Dotoczy to zmagań na niwie klubowej oraz reprezentacyjnej w każdej odmianie tej dyscypliny sportu - od siatkówki halowej poprzez plażową, a skończywszy na tej w wersji zimowej.

Mało tego, żadni oficjele z Rosji i Białorusi nie będą mogli pełnić swoich funkcji w zmaganiach pod egidą FIVB i CEV. Wszyscy członkowie pełniący jakiekolwiek funkcje w strukturach obu federacji, a wywodzący się z Rosji tudzież Białorusi zostali zawieszeni.

Obie federacje wyrażają głębokie zaniepokojenie wydarzeniami w Ukrainie, a także solidaryzują się z krajem, który musi bronić się przed agresorem.

Nie wiemy jeszcze, kto będzie organizatorem tegorocznego mundialu wobec odebrania go Rosjanom. Wiemy natomiast, że polskie zespoły siatkarek i siatkarzy, które rywalizują jeszcze w europejskich pucharach, nie chcą grać z zespołami z Rosji. Dotyczy to ekip: Developres Bella Dolina Rzeszów (kobiety) i Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle, Jastrzębski Węgiel, PGE Skra Bełchatów (mężczyźni). Wszystko wskazuje na to, że każdy zespół, który miał zmierzyć się z rosyjskim rywalem, uzyska automatyczny awans do kolejnej rundy. Na oficjalne decyzje trzeba jednak poczekać.