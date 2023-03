- Ulga z radością. Chcieliśmy podnieść się i przełamać to był mecz na przełamanie - powiedział po meczu z Albanią kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni wygrali 1:0 po golu Karola Świderskiego.

Napastnik Barcelony zwrócił uwagę na fakt, że drużyna narodowa ciągle jest w przebudowie. Lewandowski podkreślił jednak, że jest dobrej myśli.

- Reprezentacja jest w przebudowie. Brakuje automatyzmów, ciężko to zrobić to w trzy treningi. Mam nadzieję, że w każdym meczu będzie to lepiej wyglądało - mówił.

34-latek docenił również wsparcie kibiców na PGE Narodowym.

- Wsparcie kibiców było wielkie. Możemy tylko podziękować. Reprezentacja przy zmianie kilku zawodników to nie jest reprezentacja, która grała wcześniej. Jest nowy trener, który dopiero nas poznał. To nie jest sport indywidualny. Całościowo pracujemy na to, żeby grać lepiej - tłumaczył.

Ponadto docenił również rolę, jaką w meczu z Albanią odegrał Świderski.

- Więcej zawodników wchodzących w pole karne to większa szansa na dogranie piłki. To pomaga. Czas działa na naszą korzyść - mówił.

Lewandowski odniósł się także do niespodziewanego remisu Czechów z Mołdawią. Zaznaczył, że w tej grupie każdy rywal będzie niebezpieczny.

- Takie mecze wyjazdowe, jakie nas czekają będą ciężkim wyzwaniem. Trzeba punktować. Mecz z Czechami trzeba wyrzucić z pamięci. Ten mecz z Albanią to fajny materiał do analizy, żeby w polu karnym być jeszcze groźniejszym - zakończył.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.

mtu, Polsat Sport