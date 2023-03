Robert Lewandowski: Fernando Santos szybko wyciąga wnioski

Reprezentacja Polski wygrała po golu Karola Świderskiego. Tym samym po dwóch meczach ma na koncie trzy punkty. Co poczuł kapitan naszej kadry zaraz po zakończonym spotkaniu?



- Ulgę i radość. Po meczu z Czechami chcieliśmy się podnieść i przełamać. Zdajemy sobie sprawę, że kadra jest w przebudowie. Mieliśmy kilku młodych zawodników, zabrakło automatyzmów, bo w trzy treningi nie dało się tego wypracować. Trener dopiero nas poznał. Zobaczył, jak funkcjonujemy i reagujemy. Szybko wyciąga wnioski - stwierdził przed kamerami Polsatu Sport.

W meczu z Czechami Fernando Santos postawił tylko na "Lewego", jeśli chodzi o napastników. W poniedziałek kapitanowi towarzyszył wcześniej wspomniany Świderski.

- Dzięki temu jest więcej opcji. Albania grała bardzo defensywnie, co było widać szczególnie w pierwszej połowie, kiedy nawet nie próbowali nas atakować. Więcej graczy wchodzących w pole karne to większa szansa na dogranie piłki. To rzecz, która nam pomaga. Czas będzie działał na naszą korzyść - dodał.

W innym poniedziałkowym meczu Czesi zaledwie zremisowali na wyjeździe z Mołdawią. To oznacza, że mają tylko punkt przewagi nad Biało-Czerwonymi.

- Mecze wyjazdowe będą bardzo ciężkie. Musimy punktować i wygrywać. Mecz z Albanią będzie dobrym materiałem do analizy. Musimy być groźniejsi pod bramką rywala - zakończył.

jb, Polsat Sport