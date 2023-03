Siatkarze PGE Skry po porażce z Indykpolem AZS Olsztyn 0:3 w przedostatniej kolejce ekstraklasy stracili szansę na awans do play off. W tej fazie zabraknie ich po raz pierwszy w historii. - Szkoda, że takiej marki, jak PGE Skra zabraknie w play off - żałuje libero bełchatowian Jędrzej Gruszczyński.