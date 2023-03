To koniec marzeń! PGE Skra Bełchatów nie zagra w fazie play off!

PGE Skra Bełchatów przegrała z Indykpolem AZS Olsztyn 0:3 w przedostatniej kolejce sezonu zasadniczego PlusLigi. Taki wynik oznacza, że gospodarze stracili szansę na awans do fazy play off.

Bełchatowianie ciągle mieli szansę na uratowanie sezonu. Na dwie kolejki przed końcem rundy zasadniczej tracili do ósmej PSG Stali Nysa pięć punktów, która rozegrała już wszystkie 30 spotkań. To oznaczało, że jeśli Skra zapisałaby komplet punktów w dwóch ostatnich meczach, to rzutem na taśmę znalazłaby się na ósmym miejscu tabeli PlusLigi. Tym samym zagrałaby w fazie play off.

W poniedziałek na mecz ze Skrą przyjechał Indykpol AZS Olsztyn, który miał już zapewniony udział w decydujących starciach sezonu. Skra wyszła z zamiarem zwycięstwa i na początku wszystko szło po myśli gospodarzy. W pewnym momencie było nawet 18:14, ale to nie wystarczyło. W samej końcówce to olsztynianie zagrali lepiej, wygrywając pierwszą partię.

W tym momencie Skra nie miała już marginesu błędu. Każdy kolejny przegrany set oznaczałby koniec marzeń o play offach. I tak też się stało. Od początku do końca do olsztynianie przeważali, mieli seta pod kontrolą i wygrali go 25:19. Tym samym stało się jasne, że bełchatowianie po raz pierwszy w historii nie awansują do fazy play off.



Mecz trzeba było jednak dograć. W trzecim secie Indykpol ponownie okazał się lepszy, wygrywając spotkanie 3:0.



W fazie play off zagrają więc Asseco Resovia, Jastrzębski Węgiel, Aluron, CMC Warta Zawiercie, Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Projekt Warszawa, Trefl Gdańsk, Indykpol AZS Olsztyn oraz PSG Stal Nysa.





PGE Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn 0:3 (23:25, 19:25, 22:25)

PGE Skra Bełchatów: Aleksandar Atanasijevic, Dawid Gunia, Karol Kłos, Dick Kooy, Filippo Lanza, Grzegorz Łomacz - Jędrzej Gruszczyński (libero) - Wiktor Musiał, Jakub Rybicki, Lukas Vasina.

Indykpol AZS Olsztyn: Robert Andringa, Taylor Averill, Karol Butryn, Bartłomiej Lipiński, Grzegorz Pająk, Mateusz Poręba - Jakub Hawryluk (libero) - Szymon Jakubiszak.

jb, Polsat Sport