Szkocja i Hiszpania zmierzą się w spotkaniu drugiej kolejki eliminacji Euro 2024. Obie drużyny rozpoczęły zmagania od zwycięstwa. Która z ekip będzie miała po marcowych meczach komplet punktów? Transmisja meczu Szkocja - Hiszpania w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Reprezentacja Szkocji zaliczyła bardzo udany początek eliminacji. Podopieczni Steve'a Clarka pokonali 3:0 Cypr. Do siatki trafiali John McGinn oraz dwukrotnie Scott McTominay. Tym razem Szkoci staną przed dużo trudniejszym wyzwaniem. Na Hampden Park w Glasgow zawitają Hiszpanie.

"La Furia Roja" również zapisała na swoim koncie trzy punkty na starcie rywalizacji o awans do mistrzostw Europy. Piłkarze Luisa de la Fuente także odnieśli zwycięstwo 3:0, tyle że oni pokonali Norwegów po golu Daniego Olmo i dwóch trafieniach Joselu. Przypomnijmy, że reprezentacja Hiszpanii to jedna z najbardziej utytułowanych drużyn narodowych na Starym Kontynencie. Do tej pory trzykrotnie sięgała po mistrzostwo Europy.

Po pierwszej serii gier obie ekipy mają tyle samo punktów i jednakowy bilans bramkowy. Który z zespołów będzie górą we wtorkowym starciu?

Transmisja meczu Szkocja - Hiszpania w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 20:45.

mtu, Polsat Sport