Ważną i doniosłą decyzję dotyczącą swojej sportowej kariery podjęła Joanna Jóźwik! Utytułowana lekkoatletka zdecydowała, że rozstaje się z zawodowym sportem jako biegaczka. Wiadomość przekazała w specjalnym oświadczeniu.

"Sport mnie ukształtował, dostarczył emocji nie z tej ziemi, wrażeń, których nie zapomnę do końca życia. Nie da się nawet opisać tego, jak to jest stanąć do finału Igrzysk Olimpijskich i walczyć o medal najważniejszej sportowej imprezy świata. Jestem szczęśliwa i wdzięczna, że mogłam to przeżyć. To i wiele, wiele innych ekscytujących chwil" - napisała Jóźwik na Instagramie.



Polska biegaczka średniodystansowa specjalizująca się w dystansie 800 metrów wielokrotnie dziękowała kibicom, którzy wspierali ją przez cały okres kariery zawodowej.



"Czas teraz przełożyć całą naukę na kolejne działania. Uczucie, że za moimi plecami stoi mnóstwo kibiców pomagało mi stawiać sobie codziennie wysoko poprzeczkę. Dziękuję, że tyle lat byliście moim wsparciem. Osiągnęłam to z Wami.” - dodała lekkoatletka.

Jóźwik jest brązową medalistką mistrzostw Europy na dystansie 800 metrów rozgrywanych w Zurychu w 2014 roku. Dodatkowo ma na swoim koncie brąz z HME w Pradze (2015) oraz Toruniu (2021). Polka zajęła 5. miejsce podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku, a podczas World Athletics Relays w Chorzowie w 2021 roku zdobyła złoty medal w sztafecie 2 x 2 x 400m.

