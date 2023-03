ŁKS wygrał derby i zapewnił sobie zwycięstwo w rundzie zasadniczej

W rozegranych we wtorek derbach Łodzi ŁKS Commercecon pokonał na wyjeździe Grot Budowlanych 3:1. Tym samym dwukrotne mistrzynie Polski zapewniły sobie pierwsze miejsce w tabeli przed fazą play-off.

Siatkarki Łódzkiego Klubu Sportowego świetnie rozpoczęły wtorkowe spotkanie. Dzięki agresywnym zagrywkom Lany Scuki szybko wypracowały sobie kilkupunktową przewagę (2:6). Występujące w roli gościa "Łódzkie Wiewióry" dobrze grały systemem blok-obrona i kontrolowały boiskowe wydarzenia. Zaznaczmy, że oba zespoły musiały radzić sobie bez swoich kluczowych zawodniczek. ŁKS bez Valentiny Diouf, Budowlani bez Moniki Fedusio.

Zawodniczki Budowlanych po skutecznym bloku na Kamili Witkowskiej zbliżyły się do rywalek na dwa punkty (10:12), ale przyjezdne szybko odbudowały wyraźne prowadzenie (12:17). W końcówce seta dwoma asami serwisowymi popisała się Marta Pol i Budowlani tracili już do ŁKS-u tylko jedno "oczko (21:22). Więcej zimnej krwi zachowały jednak podopieczne Alessandro Chiappiniego i wygrały inauguracyjną partię do 24. Decydujący punkt zdobyła precyzyjnym serwisem Witkowska.

Dzięki dobrej grze Julii Kąkol to Budowlani lepiej zaczęli drugą odsłonę spotkania (4:2). ŁKS uszczelnił jednak blok i po chwili prowadził już 5:8. W środkowej części seta obie ekipy grały praktycznie punkt za punkt, co znacznie bardziej na rękę było drużynie prowadzonej przez Chiappiniego. Skutecznością błyszczała szczególnie Zuzanna Górecka.

Tym razem końcowe momenty drugiej partii nie przyniosły większych emocji. "Łódzkie Wiewióry" wrzuciły wyższy bieg i zwyciężyły 18:25. Ostatnie "oczko" do dorobku ŁKS dorzuciła skutecznym atakiem po prostej Anastazja Hryshchuk.

Gospodynie nie zamierzały złożyć broni i na początku trzeciego seta prowadziły 8:5. Kiedy Kąkol wykorzystała przechodzącą piłkę po nieudanym przyjęciu, Budowlani mieli cztery punkty zaliczki (11:7). Po bloku na Góreckiej było już 13:8. Gra Łódzkiego Klubu Sportowego kompletnie się załamała, a podopieczne Macieja Biernata raz po raz wykorzystywały swoje kontry (18:11). Melis Durul i spółka nie zmarnowały swojej szansy, wygrywając trzecią odsłonę meczu do 20.

W czwartym secie ŁKS powrócił do "swojej" gry. Znowu dobrze działał blok, co przyniosło prowadzenie 3:7. Kibice zgromadzeni na trybunach łódzkiej Sport Areny mogli podziwiać naprawdę sporo długich akcji, po których zawodniczki dosłownie padały na parkiecie ze zmęczenia. Kiedy Kąkol nie skończyła ataku na wysokiej piłce, zrobiło się już 8:14 dla przyjezdnych. Rozluźnione ełkaesiaczki nie dały już zrobić sobie krzywdy. Mecz zamknęło autowe zbicie Durul.

Trzy punkty zdobyte w derbach sprawiają, że Łódzki Klub Sportowy wygrał rundę zasadniczą Tauron Ligi.

Grot Budowlani Łódź 1:3 - ŁKS Commercecon Łódź (24:26, 18:25, 25:20, 14:25)

Grot Budowlani Łódź: Melis Durul, Aleksandra Kazała, Julia Kąkol, Martyna Łazowska, Marta Pol, Dominika Sobolska - Justyna Łysiak (libero) - Justyna Kędziora, Adrianna Kukulska, Ewelina Polak

ŁKS Commercecon Łódź: Zuzanna Górecka, Aleksandra Gryka, Anastazja Hryszczuk, Roberta Ratzke, Lana Scuka, Kamila Witkowska - Paulina Maj-Erwardt (libero) - Kinga Drabek (libero), Natalia Dróżdż, Angelika Gajer, Julita Piasecka.

MVP: Zuzanna Górecka