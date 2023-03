Długi czas trwały spekulacje na temat dalszej pracy Mourinho w AS Roma. 60-latek w nowym sezonie ma ciągle prowadzić stołeczny zespół. Portugalczyk ma z nim kontrakt do czerwca 2024 roku i ma do końca go wypełnić

ZOBACZ TAKŻE: Piłkarze zostali bohaterami. Uratowali życie wielu osobom

Mourinho objął AS Roma latem 2021 roku. Jest to dla niego drugi włoski klub, w którym pracuje. Wcześniej przez dwa lata był szkoleniowcem Interu Mediolan. Z rzymianami notuje dobre rezultaty. W zeszłym sezonie wygrał Ligę Konferencji, a w tym sezonie jest w czołówce Serie A. Doprowadził też włoski zespół do ćwierćfinału tegorocznej edycji Ligi Europy. Poprowadził "Giallorossich" w 94 spotkaniach, w których odniósł 49 zwycięstw, 19 razy zremisował i przegrał 26 razy.

José #Mourinho ha deciso di rispettare il contratto con la Roma fino alla scadenza naturale, 30 giugno 2024 🟡🔴



Tutti i dettagli nell'edizione del Corriere dello Sport-Stadio di mercoledì 29 marzo. In edicola e sul digitale 🗞+📲#CorrieredelloSport #Mourinho #Roma pic.twitter.com/Ga4sf5oOF4 — Corriere dello Sport (@CorSport) March 29, 2023

AS Roma po 27 kolejkach zajmuje piąte miejsce w tabeli Serie A. Rzymianie tracą punkt do miejsca, które daje awans do Ligi Mistrzów. W marcu awansowali do ćwierćfinału Ligi Europy, gdzie zmierzą się z Feyenoordem. Obie drużyny spotkają się po raz pierwszy od zeszłorocznego finału Ligi Konferencji. Tamto spotkanie AS Roma wygrała 1:0.

PSZ, Polsat Sport