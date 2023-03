W pierwszym półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów Jastrzębski Węgiel zagra w stolicy Turcji z miejscowym Halkbankiem. Siatkarze z Jastrzębia-Zdroju w obecnej edycji rozgrywek spisują się świetnie, wobec czego stać ich na przywiezienie z trudnego terenu zaliczki przed rewanżem. Transmisja TV i stream online meczu Halkbank Ankara - Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Siatkarze z Jastrzębia-Zdroju przez obecną edycję Ligi Mistrzów przeszli niczym burza, wygrywając wszystkie z dotychczasowych ośmiu spotkań i tracąc na ich przestrzeni zaledwie dwa sety. Szansa na wywalczenie najlepszego w historii wyniku jest więc większa niż kiedykolwiek. Przypomnijmy, że w 2014 roku zdobyli brązowy medal tych rozgrywek, a 3 lata wcześniej uplasowali się tuż za podium. Co więcej, brązowy medal wywalczyli... w Ankarze, odpadając w półfinale z Halkbankiem. Tamte wydarzenia z pewnością pamięta obecny libero Jastrzębskiego Węgla, a wówczas 17-letni zmiennik Damiana Wojtaszka - Jakub Popiwczak.

ZOBACZ TAKŻE: Jastrzębski Węgiel wzmocni się nowym przyjmującym? To siatkarz z ligi włoskiej!

W ćwierćfinale obecnej edycji podopieczni Marcelo Mendeza trafili na VfB Friedrichshafen i bez większych problemów rozprawili się z niemiecką ekipą, zwyciężając dwukrotnie 3:0. Zarówno na wyjeździe, jak i u siebie przewaga jastrzębian była widoczna gołym okiem (25:17, 25:16, 25:13 w Niemczech i 25:14, 25:20, 25:16 w Polsce).

Z kolei Halkbank rywalizował na tym etapie z Cuccine Lube Civitanova, a przebieg dwumeczu był znacznie bardziej burzliwy - do rozstrzygnięcia potrzebne było bowiem rozegranie "złotego seta". W nim, mimo grania rewanżu na wyjeździe, lepsi okazali się zawodnicy z Turcji, wygrywając 15:12, w czym sporą zasługę miała największa gwiazda Halkbanku - holenderski atakujący Nimir Abdel-Aziz.

W lidze Jastrzębskiemu idzie również bardzo dobrze - na kolejkę przed końcem zespół zajmuje drugie miejsce i do zasiadającej na fotelu lidera Asseco Resovii traci 2 punkty, tyle że o zakończenie sezonu zasadniczego na pierwszym miejscu może być trudno. W sobotę podopieczni Marcelo Mendeza zmierzą się bowiem na wyjeździe z ZAKSĄ, natomiast rzeszowianie mają do rozegrania mecz z 12. w tabeli GKS Katowice.

ZOBACZ TAKŻE: Czołowy siatkarz Jastrzębskiego Węgla podjął decyzję! Wiadomo, gdzie zagra w przyszłym sezonie

Jeżeli jastrzębianie pokonają w dwumeczu Halkbank, a Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle upora się ze świetnie grającymi w obecnym sezonie siatkarzami Sir Safety Susa Perugia, to ligowy klasyk będziemy obserwować również w finale Ligi Mistrzów. Najpierw jednak jastrzębianie muszą dać z siebie wszystko w Ankarze, by przywieźć do Polski jak najwyższą zaliczkę.

Transmisja meczu Halkbank Ankara - Jastrzębski Węgiel od godziny 17:30 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Spotkanie skomentują Marek Magiera i Wojciech Drzyzga. Pracę reporterki będzie wykonywać Marta Ćwiertniewicz, natomiast przed meczem zapraszamy Państwa na studio. Gośćmi Jerzego Mielewskiego będą Maciej Jarosz, Ireneusz Mazur, Damian Dacewicz i Andrzej Wrona. Początek o godzinie 17:00 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.