Solidna zaliczka przed rewanżem! Siatkarze Jastrzębskiego Węgla o krok od finału Ligi Mistrzów

Spotkanie lepiej rozpoczęli jastrzębianie (4:8), którzy byli skuteczniejsi od rywali w ataku i długo utrzymywali wyraźną przewagę (10:14, 11:17). Przy stanie 15:20 gospodarze ruszyli w pogoń. W polu zagrywki błysnął Nimir Abdel-Aziz i zaliczka stopniała do jednego oczka (19:20). Kluczowe akcje padłu jednak łupem gości, a Stephen Boyer zamknął seta atakiem blok-aut (22:25).

Set numer dwa to dobre otwarcie gospodarzy (9:6), ale jastrzębianie odrobili straty w jednym ustawieniu (9:10). Goście odzyskali inicjatywę (14:18), ale drużyna z Ankary znów złapała kontakt w końcówce (19:20). Miała go jeszcze po ataku Thomasa Jaeschke (22:23), ale Micah Ma’a zaserwował w siatkę, a później Tomasz Fornal zakończył długą wymianę, rozstrzygając tę część meczu (23:25).

Początek trzeciej partii to słabsza gra jastrzębian. Dekoncentrację rywali wykorzystali gospodarze. Wypracowali sobie solidną zaliczkę (10:6), którą później powiększyli – po asie Merta Maticia było 13:7. Goście nie byli w stanie odzyskać właściwego rytmu. W końcówce asem popisał się jeszcze Ma’a (20:11), a po punktowym bloku gospodarzy różnica wzrosła do dziesięciu oczek (22:12). Kolejny blok siatkarze Halkbanku zanotowali w ostatniej akcji seta (25:16).

Czwarta odsłona to powrót siatkarzy Jastrzębskiego Węgla do dobrej i skutecznej gry (6:9). W środkowej części seta przyjezdni utrzymywali zaliczkę (11:15). Ważne akcje kończył Fornal (14:18, 17:21) i jastrzębianie nie pozwolili rywalom zmniejszyć strat. Kolejny atak Fornala oznaczał piłkę meczową (19:24), nie był to jednak koniec emocji, bo rywale obronili się w trzech akcjach. Trevor Clevenot w końcu jednak zakończył to spotkanie skutecznym atakiem (22:25).

Najwięcej punktów: Thomas Jaeschke (18), Nimir Abdel-Aziz (11), Dogukan Ulu (10) – Halkbank; Tomasz Fornal (18), Stephen Boyer (18), Trevor Clevenot (12) – Jastrzębski Węgiel. MVP: Tomasz Fornal (16/35 = 46% skuteczności w ataku + 1 as +1 blok).

Halkbank Ankara – Jastrzębski Węgiel 1:3 (22:25, 23:25, 25:16, 22:25)

Halkbank: Mert Matic, Nimir Abdel-Aziz, Nicolas Bruno, Dogukan Ulu, Micah Ma’a, Thomas Jaeschke – Volkan Done (libero) oraz Aslan Eksi, Yigit Gulmezoglu, Deniz Ivgen (libero), Serhat Coskun. Trener: Taner Atik.

Jastrzębski Węgiel: Tomasz Fornal, Moustapha M'Baye, Stephen Boyer, Trevor Clevenot, Jurij Gladyr, Benjamin Toniutti – Jakub Popiwczak (libero) oraz Jan Hadrava, Eemi Tervaportti, Rafał Szymura. Trener: Marcelo Mendez.

Wyniki półfinałów LM siatkarzy 2023:

2023-03-29: Halkbank Ankara – Jastrzębski Węgiel 1:3 (22:25, 23:25, 25:16, 22:25)

2023-03-29: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Sir Sicoma Monini Perugia (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport)

2023-04-05: Jastrzębski Węgiel – Halkbank Ankara (środa, godzina 20.20; transmisja – Polsat Sport)

2023-04-06: Sir Sicoma Monini Perugia – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (czwartek, godzina 20.20; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW LIGI MISTRZÓW SIATKARZY 2022/2023

RM, Polsat Sport