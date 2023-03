Przedostatnia kolejka PlusLigi przyniosła odpowiedzi na najważniejsze pytania. Asseco Resovia, Jastrzębski Węgiel, Aluron CMC Warta Zawiercie, Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Projekt Warszawa, Trefl Gdańsk, Indykpol AZS Olsztyn oraz PSG Stal Nysa – to osiem drużyn, które zagrają w play-off PlusLigi w sezonie 2022/23. Poznaliśmy też spadkowicza – BBTS Bielsko-Biała nie ma już szans na wygrzebanie się z ostatniego miejsca w tabeli.





Zobacz także: Bye bye BBTS! Siatkarze z Bielska-Białej żegnają się z PlusLigą

Jakie znaki zapytania pozostały przed ostatnią kolejką? Nie znamy ostatecznej kolejności w czołówce tabeli, a co za tym idzie par play-off. Znana jest tylko jedna para Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Projekt Warszawa, ale nie wiadomo jeszcze, która z tych drużyn zajmie czwarte, a która piąte miejsce. Przetasowania mogą nastąpić na pozycjach 1–3 i 4–5. Wiadomo już, że szóste miejsce zajmie Trefl Gdańsk, siódme Indykpol AZS Olsztyn, a ósme PSG Stal Nysa.

30. kolejkę rozpocznie w piątek mecz Aluron CMC Warta Zawiercie – Cuprum Lubin. Jurajscy Rycerze zajmują trzecie miejsce w tabeli, mając trzy oczka straty do lidera i jedno do wicelidera, mogą więc jeszcze awansować. Siatkarze Cuprum są już pewni czternastego miejsca w tabeli po fazie zasadniczej. Wiadomo też, że o lokaty 13–14 w końcowej klasyfikacji będą rywalizowali z drużyną Barkom-Każany Lwów.

Mecz GKS Katowice – Asseco Resovia będzie szczególnie ważny dla drużyny z Rzeszowa. Może ona przypieczętować zwycięstwo w fazie zasadniczej PlusLigi. Przed ostatnią kolejką ma dwa oczka przewagi nad Jastrzębskim Węglem i trzy nad Aluron CMC Wartą. Do utrzymania pozycji lidera potrzebny jest jeden punkt. GKS bez względu na wynik tej konfrontacji zakończy fazę zasadniczą na 12. miejscu i będzie rywalizował o lokaty 11–12 w końcowej klasyfikacji.

Na sobotę zaplanowano tylko jeden mecz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel. Hit PlusLigi będzie się tym razem toczył w cieniu rywalizacji obu klubów w półfinałach Ligi Mistrzów. Jak oba kluby potraktują to prestiżowe starcie, mając przed sobą rewanżowe mecze (ZAKSA na wyjeździe z Perugią, Jastrzębski Węgiel u siebie z Halkbankiem) w LM? ZAKSA broni czwartego miejsca w tabeli, Jastrzębski Węgiel może jeszcze awansować na pozycję lidera. Obie drużyny zmierzyły się ze sobą w lutym w finale Tauron Pucharu Polski siatkarzy; ZAKSA wygrała wówczas 3:0. Kto będzie górą tym razem?

Trefl Gdańsk – Projekt Warszawa to konfrontacja sąsiadów w tabeli. Gdańszczanie tracą do rywali cztery oczka, nie mają więc już szans, by wskoczyć na piąte miejsce. Drużyna ze stolicy przed ostatnią traci dwa oczka do czwartej ZAKSY. Przed rozpoczęciem meczu będzie już znany wynik rywalizacji kędzierzynian z Jastrzębskim Węglem; w przypadku porażki ZAKSY, Projekt może jeszcze wyprzedzić ją w tabeli i zyskać przewagę własnego boiska w rywalizacji play-off.

Przed spotkaniem Indykpol AZS Olsztyn – Cerrad Enea Czarni Radom sytuacja obu zespołów w tabeli jest jasna. Olsztynianie zajmą siódme miejsce i czekają tylko na rozstrzygnięcia na szczycie, by poznać przeciwnika w ćwierćfinale play-off. Czarni zakończą obecny sezon na piętnastym miejscu, a starcie w Iławie będzie ich ostatnim meczem w tych rozgrywkach.

Mecz BBTS Bielsko-Biała – Ślepsk Malow Suwałki zostanie rozegrany w poniedziałek. Dla drużyny z Bielska-Białej będzie to pożegnanie z PlusLigą. Jedenasty w tabeli Ślepsk może jeszcze awansować i rywalizować o miejsca 9–10 w końcowej klasyfikacji.

Fazę zasadniczą PlusLigi zakończy spotkanie LUK Lublin – PGE Skra Bełchatów. Jeszcze w trakcie poprzedniej kolejki mogło się wydawać, że będzie to mecz o awans do play-off. Punkt wywalczony przez Stal w Warszawie zamknął jednak drogę ekipie z Lublina, a szansę PGE Skry przekreśliła porażka z Indykpolem AZS.

Mecz PSG Stal Nysa – Barkom Każany Lwów rozegrano 24 lutego. Drużyna z Nysy wygrała to spotkanie 3:0, a najlepszym zawodnikiem (MVP) meczu wybrany został Wassim Ben Tara.

Terminarz i plan transmisji meczów 30. kolejki PlusLigi:

2023-02-24: PSG Stal Nysa – Barkom Każany Lwów 3:0 (25:20, 25:23, 25:23)

2023-03-31: Aluron CMC Warta Zawiercie – Cuprum Lubin (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-03-31: GKS Katowice – Asseco Resovia Rzeszów (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-04-01: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-04-02: Trefl Gdańsk – Projekt Warszawa (niedziela, godzina 18.00; transmisja – Polsat Sport)

2023-04-02: Indykpol AZS Olsztyn – Cerrad Enea Czarni Radom (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-04-03: BBTS Bielsko-Biała – Ślepsk Malow Suwałki (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-04-03: LUK Lublin – PGE Skra Bełchatów (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport