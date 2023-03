- Można to porównać do Iranu, w którym graliśmy kilka lat temu. Te piłki latały zupełnie inaczej niż w Polsce. - powiedział Tomasz Fornal, przyjmujący Jastrzębskiego Węgla, po zwycięstwie z Halkbankiem Ankara 3:1.

Tomasz Fornal zagrał bardzo dobre spotkanie. Był jednym z motorów napędowych swojego zespołu i został wybrany MVP pierwszego meczu półfinałowego Ligi Mistrzów. Jak sam przyznał, warunki do gry były bardzo trudne i jego zdaniem przełożyło się to na grę jastrzębian.

- Można to porównać do Iranu, w którym graliśmy kilka lat temu. Te piłki latały zupełnie inaczej niż w Polsce. Nie wiem, czy to moje odczucie, może ktoś nazwać mnie świrniętym, ale dawno takiego meczu nie grałem w przyjęciu, jeżeli chodzi o zagrywkę przeciwnika. Najważniejsze jest to, że mimo problemów w przyjęciu, dobrze funkcjonowaliśmy na wysokiej piłce. Poza trzecim setem wydaje mi się, że mieliśmy kontrolę na trudnym terenie, w specyficznej hali i przy specyficznym dopingu - powiedział.

Przed meczem pojawiły się spekulacje, że pod znakiem zapytania stoi występ Nimira Abdel-Aziza. Holenderska gwiazda zespołu z Ankary ostatecznie zagrała z Jastrzębskim Węglem. Fornal zdradził, że, drużyna nie zaprzątała sobie głowy tymi informacjami.

- Nikt o tym nie myślał. W Turcji treningi poranne są opcjonalne. Nie ma co się skupiać na przeciwniku, skupmy się na sobie i na pewno będzie tak, jak każdy z nas sobie wymarzył - stwierdził lider polskiego zespołu.

Fornal obiecał, że w rewanżu zespół da z siebie wszystko.

- To jest sport, zrobimy wszystko, żeby awansować do finału - przyznał.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

PSZ, Polsat Sport