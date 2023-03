Jednostronny hit TAURON Ligi. Developres Bella Dolina lepszy od Grupy Azoty Chemika

Wyjątkowo jednostronny przebieg miał środowy hit 22. kolejki TAURON Ligi siatkarek. Developres Bella Dolina Rzeszów potrzebował zaledwie trzech setów, by wygrać na wyjeździe z Grupą Azoty Chemikiem Police.

Przed środowym spotkaniem oba zespoły plasowały się na ligowym podium. Siatkarki Grupy Azoty Chemika Police zajmowały trzecie miejsce, zaś drużyna gości, Developres Bella Dolina Rzeszów, była wiceliderem TAURON Ligi. Do tego zarówno policzanki, jak i rzeszowianki podchodziły do meczu, mając nadzieję na przedłużenie serii zwycięstw. Chemik wygrał trzy, zaś Developres cztery ostatnie ligowe starcia.

Początek pierwszego seta należał do ekipy z Podkarpacia, która szybko wyszła na czteropunktowe prowadzenie (6:2), które następnie wzrosło do pięciu "oczek" (10:5, potem 15:10). W szeregach gości brylowały liderki zespołu: Gabriela Orvosova i - zwłaszcza - Ann Kalandadze, z zatrzymaniem której zawodniczki Grupy Azoty Chemika miały najwięcej problemów. I gdy wydawało się, że tak doświadczony zespół nie pozwoli sobie wyrwać zwycięstwa w tej części meczu z rąk, podopieczne trenera Radosława Wodzińskiego zdobyły kilka punktów z rzędu, doprowadzając do wyrównania (16:16) efektownym asem serwisowym Igi Wasilewskiej. W końcówce seta rozkręciła się jednak trzecia z rzeszowskich gwiazd, Jelena Blagojević, dzięki której Developres ponownie odskoczył gospodyniom, wygrywając ostatecznie tę partię 25:22.

Druga odsłona spotkania rozpoczęła się od dwupunktowego prowadzenia ekipy Radosława Wodzińskiego (3:1), ale podopieczne Stephane'a Antigi odpowiedziały błyskawicznie i już po chwili to one wygrywały 5:4. Podobnie jak w pierwszym secie, Developres odskoczył wkrótce na pięć "oczek" (19:14), a poza wspomnianymi Orvosovą i Kalandadze bardzo dobrze punktowały również Weronika Centka i Magdalena Jurczyk. Tym razem rzeszowianki pozwoliły rywalkom zbliżyć się jedynie na dwa punkty (21:19), by następnie znów powiększyć przewagę, kończąc tę partię wynikiem 25:20.

Trzeci set dostarczył najwięcej emocji. Prowadzenie w tej partii zmieniało się aż cztery razy, a żadnej z drużyn nie udawało się wypracować przewagi większej niż trzypunktowa zaliczka przyjezdnych na samym początku seta (7:4). Ostatecznie, po wyjątkowo wyrównanej grze, rzeszowianki, w szeregach których brylowała tym razem dwójka Katarzyna Bagrowska - Weronika Szlagowska, zdołały przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, kończąc tę odsłonę wynikiem 26:24 i cały mecz wygraną 3:0.

MVP spotkania została Katarzyna Wenerska z Developresu.

Grupa Azoty Chemik Police - Developres Bella Dolina Rzeszów 0:3 (22:25, 20:25, 24:26)

Grupa Azoty Chemik: Agnieszka Korneluk (5), Fabiola Almeida de Souza (2), Iga Wasilewska (6), Natalia Mędrzyk (3), Martyna Czyrniańska (10), Joanna Sikorska (6), Maria Stenzel (libero) oraz Maira Cipriano (2), Marlena Kowalewska (1), Katarzyna Połeć (5), Martyna Łukasik (3)

Developres Bella Dolina: Jelena Blagojević (7), Anna Obiała (1), Katarzyna Wenerska (2), Gabriela Orvosova (8), Ann Kalandadze (11), Jurczyk (8), Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Katarzyna Bagrowska (6), Weronika Centka (5), Izabella Rapacz, Weronika Szlagowska (6), Julia Bińczycka, Daria Przybyła (libero)

RI, Polsat Sport