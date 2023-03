Siatkarz Jastrzębskiego Węgla: Pierwszy kroczek zrobiony

Zawodnicy z Jastrzębia-Zdroju zrobili duży krok w kierunku awansu do finału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu półfinałowym pokonali na wyjeździe 3:1 Halkbank Ankarę. Radości po tym spotkaniu nie ukrywał Gladyr. Ma on jednocześnie świadomość, że jastrzębianie muszą na spokojnie podejść do rewanżu.

- Dobrze wytrzymaliśmy mecz, bo doping w Turcji jest zawsze gorący. Jakbyśmy rozumieli to co mówią, to są niemiłe słowa. Najważniejsze, że pierwszy kroczek zrobiony. Musimy już o tym zapomnieć i skupić się na rewanżu za tydzień - powiedział.

Jastrzębianie prowadzili już 2:0. Kryzys przeżyli w trzecim secie, który przegrali 16:25. Jak przyznał Gladyr, już w jego trakcie zespół próbował się szybko zmobilizować i zapomnieć o gorszym fragmencie spotkania.

- Wydawało się z boku, że wpadliśmy w czarną dziurą, że skorzystał z tego Halkbank. Jeszcze w trzecim secie powiedzieliśmy sobie, że musimy zagrać na swoim poziomie, że jesteśmy lepsi i to udowodniliśmy - stwierdził.

Gladyr zdradził również, że po meczu wraz z zespołem będzie kibicować drugiemu polskiemu zespołowi w półfinale Ligi Mistrzów, a więc ZAKSie Kędzierzyn-Koźle.

- Teraz wrócimy do hotelu. Wylot jest jutro, dlatego zregenerujemy się, będziemy kibicować chłopakom z Kędzierzyna, żeby co najmniej tak samo im się udało - przyznał Ukrainiec.

Rewanż w Jastrzębiu-Zdroju zostanie rozegrany 5 kwietnia o godzinie 20:30.

PSZ, Polsat Sport