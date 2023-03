Według byłego reprezentanta Bartłomieja Jaszki nominacja Marcina Lijewskiego na selekcjonera polskiej drużyny narodowej piłkarzy ręcznych to bardzo dobra decyzja. - Marcin wiele osiągnął jako zawodnik i na pewno swoje doświadczenie z boiska wniesie do reprezentacji - dodał.

W środę oficjalnie zostało potwierdzone to, o czym mówiło się już od pewnego czasu – Marcin Lijewski został selekcjonerem polskiej reprezentacji piłkarzy ręcznych.

ZOBACZ TAKŻE: Były reprezentant Polski skomentował wybór Marcina Lijewskiego. "Potrzebna jest zmiana mentalna"

- Dla mnie to bardzo dobra decyzja. Marcin był bardzo dobrym zawodnikiem, grał na największych imprezach, zdobywał medale, trofea i pracował przy tym z różnymi fachowcami i czerpał od nich wiedzę. I na pewno swoje doświadczenie z boiska wniesie teraz do reprezentacji. Już w lidze pokazał, że świetnie sobie radzi na ławce trenerskiej i jestem przekonany, że teraz będzie podobnie z reprezentacją – powiedział w rozmowie z PAP Jaszka.

Lijewski pierwszy raz zespół biało-czerwonych poprowadzi 27 kwietnia w wyjazdowym meczu z Włochami w eliminacjach mistrzostw Europy. Kolejnym rywalem Polski będzie Łotwa.

- Te dwa mecze są teraz najważniejsze i na pewno Marcin na tym teraz się tylko skupi. Czasu jest niewiele, ale myślę, że ma już w głowie, co zmienić tak na szybko. Później tego czasu będzie więcej i na pewno wyznaczy sobie kolejne cele. Marcin był ambitnym zawodnikiem i takim też będzie selekcjonerem. Trzeba tylko dać mu czas. Ale najpierw skupmy się na meczach z Włochami i Łotwą, aby przypieczętować awans na mistrzostwa Europy – skomentował Jaszka.

Brązowy medalista mistrzostw świata w 2009 roku stwierdził, że jedną z pierwszych rzeczy, które na pewno zmieni Lijewski jest zachowanie zespołu w obronie.

- Myślę, że to będzie chciał zmienić już na te mecze z Włochami i Łotwą. Będzie miał tylko trzy treningi, ale pewnie jakieś zalążki się pojawią. A co później? Na pewno dojdzie do zmian personalnych w zespole. Będzie musiał dobrać zawodników do swojej koncepcji, ale też zawodników, którzy będą jak najlepiej z sobą współpracowali na boisku. Do tego potrzebny jest jednak czas. Musimy się więc uzbroić w cierpliwość, dać czas Marcinowi, a efekt będzie – podsumował Jaszka.

psz, PAP