Zespół Wilfredo Leona przegrał pierwsze półfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów (1:3), ale reprezentant Polskie wierzy, że jego ekipa będzie w stanie awansować do finału największego europejskiego pucharu.

- Jest tutaj o co walczyć. Wiemy, że będziemy mieli jeszcze mecz w Perugii, który nie będzie łatwy. Tyle mam do powiedzenia - stwierdził Leon.

Marcin Lepa, który rozmawiał z polskim siatkarzem, zauważył, że podczas meczu z ZAKSĄ liderzy Perugii nie byli w stanie dać swojemu zespołowi dodatkowego impulsu do skutecznej gry.

- Będziemy to analizować. Głowa do góry i idziemy dalej. Mamy jeszcze jeden mecz do zagrania. Czeka nas trochę pracy - zaznaczył reprezentant Polski.

Jak się okazało, podczas półfinałowego spotkania na trybunach hali w Kędzierzynie-Koźlu zasiadłą rodzina Leona.

- Na trybunach byli moi rodzice, moja żona i mój brat. Pozdrawiam ich i przepraszam, że nie wygraliśmy tego meczu. Trzymajcie kciuk za naszą drużynę - podsumował przyjmujący.

Rewanżowe spotkanie półfinałowe zostanie rozegrane we Włoszech 6 kwietnia 2023 roku.



Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

