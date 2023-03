Minister sportu zabrał głos w sprawie bojkotu igrzysk. "Jestem w 99% przekonany"

Bortniczuk był pytany antenie RMF FM o wtorkową decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) o przywróceniu do międzynarodowej rywalizacji sportowej zawodników z Rosji i Białorusi. Zostało to jednak obwarowane pewnymi kryteriami, m.in. dotyczy tylko dyscyplin indywidualnych i zawodników, którzy nie wspierali aktywnie wojny w Ukrainie oraz nie są związani z wojskiem czy klubami wojskowymi.

- Rekomendacja MKOl nie dotyczy samych igrzysk w Paryżu, ale ogólnie powrotu do współzawodnictwa. Ja, paradoksalnie, po tym, jaka jest treść tego stanowiska MKOl, jestem na dzisiaj w 99 procentach przekonany, że bojkot nie będzie potrzebny. To stanowisko jest dużo bardziej po naszej myśli niż przecieki, które od tygodni płynęły z MKOl, choć ta decyzja ciągle jest skandaliczna i nie do zaakceptowania - powiedział szef resortu sportu.

Według niego stanowisko MKOl pokazuje, że ta organizacja mimo wszystko wsłuchuje się w głosy m.in. rządów czy federacji sportowych.

- Oni buńczucznie mówiąc o tym, że rządy nie będą ingerowały, jednocześnie bardzo mocno wczytują się w to, co publikujemy, to, co do nich wysyłamy my czy federacje sportowe, związki sportowe poszczególnych krajów i potem się okazuje, że jest bardzo dużo naszych postulatów zawartych, tylko one są na tyle mgliście zawarte, na tyle niejednoznacznie, że to jest nie do zaakceptowania - wskazał Botniczuk.

Jak dodał, jego zdaniem szereg warunków, które przedstawił MKOl, jest nie do spełnienia dla jakiegokolwiek rosyjskiego sportowca, który funkcjonuje w tamtejszych strukturach.

- Poza tym każdy z tych warunków rodzi tysiące pytań i my je będziemy zadawać i domagać się stosownej interpretacji albo będziemy ją narzucać - zaznaczył i po raz kolejny podkreślił, że w tegorocznych Igrzyskach Europejskich w Krakowie sportowców z Rosji i Białorusi zabraknie.

JŻ, PAP