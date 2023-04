Ancelotti jednak odchodzi z Realu Madryt! Wiadomo, gdzie będzie pracował

W ostatnim czasie sporo mówiło się o odejściu Carlo Ancelottiego z Realu Madryt. Słynny Włoch miałby przenieść się do Ameryki Południowej i objąć reprezentację Brazylii. Jak na razie hiszpańscy dziennikarze donoszą jednak o odejściu z klubu... jego syna.

Davide Ancelotti, bo o nim mowa, od wielu lat jest asystentem swojego ojca w kolejnych klubach. 33-latek, mimo wciąż młodego wieku, może pochwalić się naprawdę imponującym CV - pracował już w PSG, Realu Madryt, Bayernie Monachium, Napoli czy Evertonie, w każdym z tych zespołów pomagając ojcu.

W ostatnim czasie wiele mówiło się o tym, że syn Ancelottiego może rozpocząć samodzielną pracę jako trener. W mediach był łączony między innymi z ewentualnym zastąpieniem Franka Lamparda w Evertonie. Jak się jednak okazuje, wygląda na to, że Ancelotti junior faktycznie będzie pracował jako pierwszy trener, ale w Szwajcarii.

Jak donosi katalońska Marca, Davide Ancelotti od przyszłego sezonu ma zostać szkoleniowcem FC Basel. Szwajcarski gigant po raz ostatni był mistrzem kraju w sezonie 2016/2017, a w obecnym do liderującego Young Boys Berno traci już 20 punktów. Pracę w tym klubie niedawno stracił legendarny napastnik Alexander Frei.

Wciąż pod sporym znakiem zapytania stoi też przyszłość Carlo Ancelottiego. Choć Włoch twierdzi, że chętnie pracowałby w Realu Madryt przez kolejne lata, nie do końca wiadomo, czy takie same plany mają szefowie "Królewskich". Kontrakt doświadczonego szkoleniowca wygasa w 2024 roku, a włodarze brazylijskiej federacji podobno mają poczekać na jego decyzję do zakończenia aktualnie trwającego sezonu.

