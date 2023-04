We wtorek Lech Poznań poinformował, że próbka A badania antydopingowego przeprowadzonego u Bartosza Salamona po rewanżowym meczu Ligi Konferencji z Djurgardens IF dała wynik pozytywny. Teraz przedstawiciele szwedzkiego klubu zabrali głos w tej sprawie.

Warto przypomnieć, że w 1/8 finału Ligi Konferencji Lech Poznań pokonał w dwumeczu Djurgardens IF. W pierwszym starciu "Kolejorz" wygrał 2:0, natomiast spotkanie rewanżowe zakończyło się zwycięstwem mistrzów Polski 3:0. Dzięki temu zespół z PKO BP Ekstraklasy awansował do ćwierćfinału europejskiego pucharu, w którym ma zmierzyć się z Fiorentiną.

Mimo to we wtorek 4 kwietnia 2023 roku, klub z siedzibą w Poznaniu przekazał złą wiadomość. U jednego z piłkarzy Lecha - Bartosza Salamona - próbka A badania antydopingowego przeprowadzonego po rewanżowym meczu z Djurgardens IF dała wynik pozytywny. W organizmie reprezentanta Polski znaleziono chlortalidon, czyli substancję stosowaną w leczeniu nadciśnienia i nieprzynoszącą żadnej korzyści w rozumieniu poprawy zdolności wysiłkowych zawodnika. Piłkarz nie został zawieszony i może bez przeszkód grać do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy.

"Wyjaśnieniu będzie podlegać to, w jaki sposób wykryta substancja dostała się do organizmu piłkarza. Gracz nie przyjmował jakichkolwiek leków i suplementów diety bez zgody oraz konsultacji sztabu medycznego KKS Lech" - napisano w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie Lecha Poznań.

Poniżej komunikat klubu dot. próbki A badania antydopingowego przeprowadzonego u Bartosza Salamona. Zawodnik ma pełne wsparcie Klubu i zrobimy wszystko, żeby wyjaśnić tę sprawę w imieniu Bartka, o którego niewinności jesteśmy wszyscy przekonani. https://t.co/khWluVgykC — Lech Poznań (@LechPoznan) April 4, 2023

Teraz głos w sprawie sytuacji Salamona zabrali przedstawiciele Djurgardens IF. Dyrektor sportowy szwedzkiego klubu Bosse Andersson udzielił wywiadu na łamach "Expressen".

- W tej chwili nie wiemy zbyt wiele, ale zakładamy, że wszystko zostało zrobione poprawnie i jest fair play - powiedział Andersson.

Dyrektor sportowy przyznał również, że w razie potrzeby, szwedzki klub jest gotowy zagrać w zbliżającym się ćwierćfinale Ligi Konferencji.

- UEFA będzie musiała sobie z tym poradzić, ale oczywiście jesteśmy gotowi zagrać w ćwierćfinale w przyszły czwartek, jeśli będziemy mieli ku temu okazję - stwierdził.

Pierwszy mecz Lecha Poznań z Fiorentiną zaplanowany jest na 13 kwietnia 2023 roku. Rewanżowe starcie natomiast ma odbyć się 20 kwietnia 2023 roku.

AA, Polsat Sport