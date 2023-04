Lech Poznań w ostatnim czasie awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Zespół ze stolicy Wielkopolski w 1/8 finału europejskiego pucharu pokonał ekipę Djurgardens IF. Mimo to "Kolejorz" we wtorek 4 kwietnia 2023 roku przekazał niepokojące informacje dotyczące Bartosza Salamona.

Okazało się, że próbka A badania antydopingowego przeprowadzonego u reprezentanta Polski po rewanżowym meczu Ligi Konferencji z Djurgardens IF dała wynik pozytywny. Lech Poznań wydał w tej sprawie oficjalne oświadczenie.

"Lech Poznań otrzymał we wtorek informację, że próbka A badania antydopingowego przeprowadzonego u Bartosza Salamona po rewanżowym meczu ze szwedzkim Djurgardens IF w Sztokholmie dała wynik pozytywny, który wykazał obecność chlortalidonu, substancji stosowanej w leczeniu nadciśnienia i nieprzynoszącej żadnej korzyści w rozumieniu poprawy zdolności wysiłkowych zawodnika. Piłkarz nie został zawieszony i może bez przeszkód grać do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy" - można przeczytać na stronie internetowej "Kolejorza".

Głos w tej sprawie postanowiła zabrać Agnieszka Kobus-Zawojska. Wioślarka, która zdobyła srebrny medal podczas igrzysk olimpijskich w Tokio, nie gryzła się w język.

"Komunikat sprytny. Lek na nadciśnienie, który nie przynosi korzyści zdolności wysiłkowej zawodnika. Prawda jest taka: diuretyk, lek moczopędny, który maskuje przyjmowanie innych substancji. Nie ma to, jak wiarygodny przekaz i tak życzę kibicom, aby zawodnik okazał się niewinny" - napisała na swoim profilu na Twitterze brązowa medalistka igrzysk olimpijskich z Rio de Janeiro.

