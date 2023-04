Siatkarze Jastrzębskiego Węgla – po wyjazdowej wygranej 3:1 - podejmą w środę Halkbank Ankara w półfinale Ligi Mistrzów. Czy polski zespół awansuje do wielkiego finału Ligi Mistrzów. Transmisja meczu Jastrzębski Węgiel - Halkbank Ankara w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Jastrzębianie wygrali swoją grupę z kompletem sześciu zwycięstw i dwoma straconymi setami. W ćwierćfinale dwa razy po 3:0 ograli niemiecki VfB Friedrichshafen.

Drużyna ze Śląska awansowała do czołowej czwórki Europy czwarty raz. Do tej pory jej największym osiągnięciem w LM jest brąz wywalczony w 2014 roku podczas turnieju Final Four w Ankarze.

Zespół z Jastrzębia-Zdroju przegrał wtedy w półfinale z Halkbankiem 0:3, a potem pokonał rosyjski Zenit Kazań 3:1.

Ostatni raz jastrzębianie zmierzyli się z ekipą z Ankary w fazie grupowej LM sezonu 2019/20, kiedy dwa razy wygrali, a pandemia COVID-19 przerwała rywalizację.

Halkbank w fazie grupowej rywalizował m.in. z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. W Dąbrowie Górniczej wygrali „Jurajscy Rycerze” 3:1, w rewanżu lepsi byli Turcy 3:2.

Drużyna z Ankary zajęła pierwsze miejsce, później stoczyła zacięty bój w ćwierćfinale z włoskim Cucine Lube Civitanova. U siebie wygrała 3:1, we Włoszech przegrała w identycznych rozmiarach. W efekcie konieczny był "złoty set", w którym lepsi byli siatkarze Halkbanku 15:12.

W poprzedniej edycji LM jastrzębianie w ćwierćfinale wyeliminowali Civitanovą, a w półfinale musieli uznać wyższość Grupy Azoty Kędzierzyn–Koźle.

Transmisja meczu Jastrzębski Węgiel - Halkbank Ankara w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek studia o godzinie 19:30.

psz, Polsat Sport