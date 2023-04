W środę pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie TAURON Ligi we własnej hali rozegra Grupa Azoty Chemik Police, która zmierzy się z drużyną Grot Budowlani Łódź. Które ekipa zrobi pierwszy krok w kierunku awansu? Transmisja meczu Grupa Azoty Chemik Police - Grot Budowlani Łódź w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Siatkarki Chemika zakończyły sezon zasadniczy na trzecim miejscu i to one przystępują do tego ćwierćfinału w roli faworytek. W poprzedni weekend, zwyciężając TAURON Puchar Polski, policzanki udowodniły, że również w tym sezonie nie zamierzają rezygnować z walki o mistrzostwo Polski. Co więcej, będą niezwykle groźnymi przeciwniczkami.

Łodzianki przystępują do fazy play-off z szóstego miejsca, ze stratą 17 punktów do siatkarek Chemika. Zapewne nie pociesza je fakt, że w starciach z mistrzyniami Polski w sezonie regularnym nie ugrały nawet seta. Oba zespoły mierzyły się ze sobą także w półfinale krajowego pucharu, gdzie po raz kolejny zawodniczki Budowlanych musiały uznać wyższość policzanek, przegrywając 1:3.



W fazie ćwierćfinałowej TAURON Ligi siatkarki będą rywalizowały w serii do dwóch zwycięstw. Czy tym razem łodzianki znajdą sposób na pokonanie siatkarek z Polic? A może po raz kolejny w tym sezonie lepsze okażą się mistrzynie Polski?



OL, Polsat Sport