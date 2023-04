26 lat i koniec kariery! Znany piłkarz ogłosił smutną wiadomość

- Naprawdę nie wiem, od czego zacząć, choć zawsze wiedziałem, że ten w końcu nadejdzie, lecz nie spodziewałem się, że stanie się to tak szybko. Z wielkim smutkiem informuję, że po długim roku zmagań z dwoma operacjami ściegna Achillesa muszę zakończyć profesjonalną karierę piłkarską - czytamy na początku jego oświadczenia.

W wieku 16 lat i 117 dni zadebiutował w Premier League jako piłkarz West Bromwich Albion, zostając drugim najmłodszym graczem w historii ligi. Brown w latach 2013-2021 był graczem Chelsea, lecz w pierwszej drużynie rozegrał tylko jedno spotkanie. W trakcie kolejnych wypożyczeń grał dla Vitesse, Rotherham, Huddersfield, Brighton, Leeds United, Luton, Sheffield Wednesday, by w sezonie 2021/2022 trafić do Preston North End. O ile na wypożyczeniach zbierał dobre oceny, to w tym ostatnim klubie nawet nie zadebiutował. Wszystko przez problemy zdrowotne.

- Piłka nożna nie definiuje mnie jako osoby. Jestem ojcem, synem, bratem i przyjacielem. Nadal nim będę po zakończeniu kariery. Żyłem moim marzeniem i wspomnieniami, które zostaną ze mną na zawsze. Doceniam każdy klub, dla którego grałem. Doceniam waszą wiarę we mnie. Na koniec chcę podziękować fanom, którzy mnie wspierali i śpiewali moje imię. Nie ma wspanialszego uczucia, niż to słyszeć. Jesteście dla mnie całym światem i zawsze będziecie - kończy swój wzruszający wpis 26-latek.

jb, Polsat Sport