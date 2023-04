Ależ końcówka! "Trójka" równo z syreną dała wygraną Arce

Przyjezdni lepiej weszli w to spotkanie i po zagraniach Jamesa Eadsa oraz Mateusza Bręka prowadzili 7:2. Gdynianie odpowiedzieli jednak na to serią 7:0 i już po wsadzie Treya Wade’a zmieniali sytuację. Po jednej z akcji Adriana Boguckiego byli już lepsi o sześć punktów, ale w końcówce straty zmniejszył Filip Struski. Po 10 minutach było więc tylko 18:17. Drugą kwartę Suzuki Arka rozpoczęła od małej serii 6:0. Ekipa z Łańcuta nie zamierzała się poddawać i dzięki późniejszym trójkom Eadsa i Struskiego zbliżali się na dwa punkty. Podobnymi rzutami odpowiadał jednak Dominik Wilczek, a różnica dość szybko wzrosła aż do 10 punktów. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 45:38.

Początek trzeciej kwarty należał do drużyny trenera Marka Łukomskiego, który dzięki rzutom Adama Kempa i Coreya Sandersa doprowadził do remisu. Po chwili reagował na to Trey Wade, a sytuacja znowu się zmieniała. Gospodarze starali się kontrolować wydarzenia, w czym pomagał też Adrian Bogucki. Po 30 minutach było 66:59. W kolejnej części meczu niewiele się zmieniało, bo zespół trenera Krzysztofa Szubargi ciągle potrafił utrzymywać przewagę. Dopiero później - po trafieniach Sandersa i Eadsa - goście zbliżyli się na zaledwie punkt! Gdynianie ponownie uciekali na pięć punktów, ale… Rawlplug Sokół doprowadził do remisu po rzucie Michała Kołodzieja. Na 14 sekund przed końcem znowu był remis dzięki akcji Sandersa. W ostatniej akcji piłkę na wolnej pozycji otrzymał Novak Musić, trafił z dystansu i został bohaterem - Suzuki Arka zwyciężyła 84:81!

Najlepszym graczem gospodarzy był Trey Wade z 15 punktami i 9 zbiórkami. Corey Sanders zdobył dla gości 22 punkty, 7 asyst i 5 zbiórek.

Suzuki Arka Gdynia - Rawlplug Sokół Łańcut 84:81 (18:17, 27:21, 21:21, 18:22).

Punkty:

Suzuki Arka Gdynia: Trey Wade 15, Novak Music 14, Adrian Bogucki 14, James Florence 12, Adam Hrycaniuk 10, D.J. Fenner 10, Dominik Wilczek 7, Wiktor Sewioł 2, Bartłomiej Wołoszyn 0.

Rawlplug Sokół Łańcut: Corey Sanders 22, James Eads Iii 19, Filip Struski 13, Adam Kemp 12, Raynere Thornton 8, Michał Kołodziej 4, Mateusz Bręk 3, Przemysław Wrona 0, Mateusz Szczypiński 0, Marcin Nowakowski 0

IM, plk.pl