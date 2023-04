Raków Częstochowa ogłosił przedłużenie kontraktu z piłkarzem po awansie do finału Pucharu Polski

Dzień po awansie do finału Pucharu Polski Raków Częstochowa poinformował o przedłużeniu kontraktu z kolejnym piłkarzem. Jest nim Milan Rundic.

Milan Rundic do Rakowa trafił latem 2021 roku z Podbeskidzia Bielsko-Biała. W barwach "Czerwono-Niebieskich" rozegrał 50 spotkań (licząc wszystkie rozgrywki), strzelił jedną bramkę, zdobył wicemistrzostwo kraju, Puchar Polski i dwukrotnie Superpuchar.

ZOBACZ TAKŻE: Bartosz Salamon zabrał głos w sprawie pozytywnego wyniku testu antydopingowego

Dotychczasowa umowa 31-letniego obrońcy z Serbii wiązała go z Rakowem do końca czerwca bieżącego roku i została przedłużona o dwa lata, czyli do 30 czerwca 2025.

Są fani Milanu i fani Milana. Jesteśmy zdecydowanie tymi drugimi 😎#RUNDIĆ2025 pic.twitter.com/YWxA0Q0mV0 — Raków Częstochowa 🏆🥈 (@Rakow1921) April 6, 2023

MS, PAP