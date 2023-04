Kluczowy mecz w Niepołomicach. Nawet ksiądz przełożył mszę!

W sobotę Puszcza Niepołomice zagra z Wisłą Kraków. Jest to niezwykle istotne spotkanie w walce o awans do ekstraklasy. Dlatego proboszcz z Niepołomic przełożył w swojej parafii Wigilię Paschalną na godzinę 20:30, tak by nie kolidowała z meczem. To ukłon do sympatyków klubu, którzy chcieliby połączyć wyjście na mecz z uczestnictwem w liturgii Wielkiej Soboty.

Puszcza Niepołomice podejmie Wisłę Kraków w ramach 26. kolejki Fortuna 1 Ligi. Dla gospodarzy to szansa, żeby zbliżyć się do krakowskiego zespołu na dwa punkty. Początek meczu w Niepołomicach w sobotę o 17:30.

