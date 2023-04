Miał być asystentem Santosa. Dostanie szansę w lidze holenderskiej

Wiele wskazuje na to, że Tomasz Kaczmarek zostanie trenerem FC Den Bosch. Jak donoszą holenderskie media, Polak powinien objąć zespół w ciągu najbliższych kilku dni. Przypomnijmy, że były szkoleniowiec Lechii Gdańsk był kandydatem do tego, by znaleźć się w sztabie Fernando Santosa w reprezentacji Polski.