Holenderki były bezlitosne... Polskie piłkarki rozbite w Rotterdamie

W miniony czwartek Polki w Łodzi wygrały – również w meczu towarzyskim - z Kostaryką 2:1, która, tak jak Holandia, wystąpi na przełomie lipca i sierpnia w mistrzostwach świata rozgrywanych w Australii i Nowej Zelandii.

Początek wtorkowego spotkania należał do Holenderek, które kilka razy stworzyły dobre sytuacje. W jednej z nich, po strzale z bliska Jill Roord, refleksem popisała się Kinga Szemik, potem z dobrej pozycji spudłowała Danielle van de Donk.

Polki wykorzystały swoją pierwszą szansę. Po uderzeniu Weroniki Zawistowskiej i rykoszecie, piłkę wepchnęła do siatki Ewa Pajor. Chwilę potem drużyna trenerki Niny Patalon mogła prowadzić wyżej, gdyby Natalia Wróbel strzeliła precyzyjniej.

Ostatnie minuty przed przerwą znów należały do drużyny gospodarzy, która zepchnęła rywalki do defensywy. Lineth Beerensteyn trafiła w słupek, a później walcząca z tą zawodniczką o górną piłkę Małgorzata Stec przypadkowo zmyliła własną bramkarkę i doprowadziła do wyrównania.

Po zmianie stron na boisku dominowały Holenderki, zajmujące ósme miejsce w światowym rankingu (Polska jest 30.). Przyspieszyły grę, nie pozwalały rywalkom na wyprowadzenie akcji, atakowały niemal cały czas, wypracowały sporo dobrych sytuacji i zdobyły trzy gole.

Polki miały problemy z zatrzymaniem szybkich, kombinacyjnych akcji ekipy gospodarzy, głównie się broniły i doznały porażki 1:4.

Biało-czerwone we wrześniu rozpoczną rywalizację w grupie B Ligi Narodów. Swoje rywalki poznają po zaplanowanym na 2 maja losowaniu. Te rozgrywki rozpoczną kwalifikacje do mistrzostw Europy 2025, które odbędą się w Szwajcarii.

We wrześniu 2022 polskie piłkarki zakończyły grupowe eliminacje do MŚ wygranymi z Albanią 2:1 i Kosowem 7:0. Zajęły trzecie miejsce za Norwegią i Belgią, co zamknęło im drogę do awansu.

MC, PAP