Renee Gracie postanowiła wrócić do profesjonalnego ścigania i weźmie udział w serii GT World Challenge Australia. W 2017 roku jedna z najbardziej znanych kobiet w świecie australijskiego sportu motorowego zawiesiła karierę i zdecydowała się zarabiać na życie sprzedając zdjęcia w popularnym serwisie dla dorosłych.

To zdecydowanie jeden z najgłośniejszych i najbardziej nietypowych powrotów do sportu, który odbił się dużym echem w Australii. Mowa o powrocie do ścigania się rodzimej zawodniczki Renee Gracie, która w 2017 roku zakończyła karierę w sportach motorowych.

ZOBACZ TAKŻE: Ostra wymiana zdań Jana Błachowicza z mistrzem UFC. Padły mocne słowa



Dwa lata później Australijka znów skupiła na sobie uwagę prasy, gdy jasno stwierdziła, że "ściganie się nie jest już jej pasją" i rozpoczęła karierę jako modelka w znanym serwisie dla dorosłych. Decyzja miała być podyktowana brakiem możliwości zarabiania satysfakcjonujących Gracie pieniędzy w świecie sportu, a które mogła osiągnąć w innej branży.



Jak się okazało - miłość Australijki do sportu nie skończyła się wraz z rozpoczęciem nowej kariery. Gracie wciąż trenowała w Gold Coast, a niedawno ogłosiła swój powrót do zawodowego ścigania.



Zawodniczka wystąpi w serii GT World Challenge Australia podczas wyścigu Perth Supersprint planowanego na 28 kwietnia. Dodatkowo 28-letnia Australijka ma być bohaterką filmu dokumentalnego poświęconego właśnie jej powrotowi do ścigania.

Renee Gracie porzuciła serwis dla dorosłych i wraca do sportu Zobacz galerię

Polsat Sport