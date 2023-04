Tauron Liga: Znamy kolejnego półfinalistę

BKS BOSTIK Bielsko-Biała został drugim półfinalistą tegorocznych zmagań play-off w Tauron Lidze. Ekipa z południa Polski wygrała rywalizację do dwóch zwycięstw z Energa MKS-em Kalisz.

Bielsko-kaliska para miała być teoretycznie najbardziej wyrównana spośród wszystkich w pierwszej rundzie play-off Tauron Ligi. A to dlatego, że spotkały się odpowiednio czwarta z piątą drużyną fazy zasadniczej. Minimalnie wyżej usytuowany był BKS, który najpierw wygrał u siebie, aby następnie przypieczętować awans na parkiecie rywalek.

O ile pierwsze starcie rozegrane przed tygodniem dostarczyło wielkich emocji i zakończyło się tie-breakiem na korzyść BKS-u, tak druga konfrontacja w Kaliszu była bardzo jednostronna. Energa MKS tylko w trzeciej partii zdołał przekroczyć barierę 20 punktów, co pokazuje jedynie skalę dominacji przyjezdnych.

Bielszczanki w rywalizacji do dwóch zwycięstw nie potrzebowały trzeciego, decydującego starcia i już we wtorkowy wieczór zapewniły sobie grę w półfinale Tauron Ligi. Wcześniej awans do strefy medalowej zagwarantował sobie ŁKS Commercecon Łódź, który w ćwierćfinale dwukrotnie zwyciężył OnlyBio Pałac Bydgoszcz.

Co ciekawe, w rundzie zasadniczej MKS potrafił dwukrotnie pokonać ekipę z Bielska-Białej, ale tym razem musiał pogodzić się z porażką i szybkim odpadnięciem.

Energa MKS Kalisz - BKS BOSTIK Bielsko-Biała 0:3 (19:25, 18:25, 21:25)

Stan rywalizacji: 2-0 dla BKS-u. Awans: BKS

Energa MKS Kalisz: Karolina Drużkowska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Karolina Fedorek, Alicja Grabka, Aleksandra Rasińska, Aleksandra Wójcik - Izabela Lemańczyk (libero) - Alina Bartkowska, Aleksandra Cygan, Zuzanna Kuligowska, Katarzyna Wawrzyniak

BKS Bostik Bielsko-Biała: Martyna Borowczak, Paulina Damaske, Paulina Majkowska, Julia Nowicka, Dominika Pierzchała, Majka Szczepańska-Pogoda - Agata Nowak (libero) - Nikola Abramajtys, Karina Chmielewska, Julia Mazur

KN, Polsat Sport