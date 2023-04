ŁKS Commercecon Łódź pewnie pokonały na wyjeździe OnlyBio Pałac Bydgoszcz w drugim meczu ćwierćfinałowym TAURON Ligi. Łódzkie siatkarki triumfowały w trzech setach kolejno do 23, 20 i 13. Druga wygrana zapewniła łodziankom awans do półfinału siatkarskich rozgrywek.

Spotkanie obyło się bez niespodzianek, bowiem ŁKS przyjechał do Bydgoszczy w jasnym celu zapewnienia sobie awansu do półfinału. Liderki tabeli po rundzie zasadniczej wraz z drugim Developresem zdecydowanie odskoczyły reszcie tabeli, z kolei Pałac Bydgoszcz do końca walczył o wejście do pierwszej ósemki. Nie inaczej wyglądał pierwszy mecz rywalizacji łodzianek i bydgoszczanek, który zakończył się w trzech szybkich setach do 11, 19 i 18.



"Ełkaesianki" rozpoczęły zgodnie z planem, choć prawdopodobnie nie spodziewały się tak dużego oporu. Przy prowadzeniu 24:21 do gry wróciły bydgoszczanki, które po bloku Kingi Różyńskiej i zagrywce Poli Nowakowskiej złapały kontakt z rywalkami. Na tym jednak się skończyło bowiem Lana Scuka ponownie okazała się liderką swojego zespołu i zakończyła losy pierwszej partii.



Drugi i trzeci set nie miały już takiej dramatycznej historii, a znów inicjatywę przejęły Valentina Diouf i wspomniana Scuka, które co prawda nie prezentowały swojej najlepszej siatkówki, ale to wystarczyło na Pałac. Wyniki drugiej i trzeciej partii to kolejno 25:20 i 25:13.



Po drugiej stronie siatki należy wyróżnić Annę Lewandowską i Kingę Różyńską. Obie zawodniczki wzięły na siebie ciężar gry i prezentowały wysoką skuteczność w ataku. To było jednak zbyt mało, aby przeciwstawić się świetnej grze łodzianek, które dosłownie zablokowały swoje rywalki. Drużyna ŁKS-u może pochwalić się wyśmienitym dorobkiem 14 bloków w trzysetowym i dość krótkim spotkaniu oraz 12 wyblokami, które umożliwiały wyprowadzenie skutecznych kontr.



OnlyBio Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź 0:3 (23:25, 20:25, 13:25)

OnlyBio Pałac Bydgoszcz: Paulina Bałdyga, Pola Nowakowska, Kinga Różyska, Anneclaire Ter Brugge, Ewelina Żurowska, Anna Lewandowska - Agata Witkowska (libero) - Koleta Łyszkiewicz.

ŁKS Commercecon Łódź: Julita Piasecka, Aleksandra Gryka, Roberta Ratzke, Lana Scuka, Kamila Witkowska Valentina Diouf - Kinga Drabek (libero) - Natalia Dróżdż, Angelika Gajer, Anastazja Hryszczuk, Zuzanna Górecka

MVP: Lana Scuka

PI, Polsat Sport