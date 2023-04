Babilon MMA 35: Wawrzyniak zapowiada powtórkę, „Ares” przewiduje krwawy odwet!

Rośnie temperatura przed rewanżowym starciem Piotra Wawrzyniaka (10-5) z Adrianem Błeszyńskim na gali Babilon MMA 35. 21 kwietnia w Jaworznie reprezentant Czerwonego Smoka będzie bronił mistrzowskiego pasa w wadze średniej, a bitny "Ares" po raz trzeci spróbuje sięgnąć po to trofeum i przy okazji będzie miał szansę, by zrewanżować się Wawrzyniakowi za porażkę przez TKO z 2021 roku. Transmisja na kanałach grupy Polsat oraz w Polsat Box Go.

– Ta walka skończy się tak samo jak moje poprzednie występy, czyli szybko, brutalnie i po mojej myśli. Mam nieszablonową stójkę, siłę z judo i dobre cardio – wymienia swoje atuty Piotr Wawrzyniak. – To będzie wielka bitka, ale zakończy się powtórką. Cała przyjemność po mojej stronie. Ares, idę po ciebie! – kończy czempion.

35-letni pretendent zdaje sobie sprawę, że to może być jego ostatnia szansa na zdobycie mistrzowskiego pasa. Bardzo blisko celu był w lutym 2020 roku na gali Babilon MMA 12 w Łomży, kiedy po wielkiej wojnie zremisował z Pawłem Pawlakiem, który dziś błyszczy w KSW. W rewanżu na Babilon MMA 18 „Plastinho” wygrał na punkty. Czy trzecie podejście okaże się dla „Aresa” szczęśliwym?

– Determinacja, charakter, nieprzewidywalność i krwawe walki. Tego wszystkiego kibice mogą po mnie zawsze oczekiwać. Uważam, że ten pojedynek nie potrwa pięciu rund, wygram to przed czasem. To moje trzecie podejście do mistrzowskiego pasa. Jak mówią, do trzech razy sztuka! Piotrek, tym razem zapraszam do paszczy lwa – odgraża się zdeterminowany i chętny rewanżu Błeszyński.

Karta walk Babilon MMA 35:

Walka wieczoru (o mistrzowski pas):



5 x 5 min – 84 kg: Piotr Wawrzyniak (10-5) vs Adrian "Ares" Błeszyński (10-5-1)



Walki zawodowe:



3 x 5 min – 70 kg: Filip Lamparski (6-2) vs Kamil "Krzok" Krzewina (3-1)

3 x 5 min – 70 kg: Mateusz Makarowski (8-5-1) vs Bartosz Zawadzki (6-2)

3 x 5 min – 84 kg: Adrian Dudek (5-2) vs Michał "Zając" Balcerczak (3-3)

3 x 5 min – 66 kg: Szymon Rakowicz (4-2) vs Szymon Biłas (2-0)

3 x 5 min – 77 kg: Krystian Szczęsny (2-1) vs Mateusz Pudło (3-1)

3 x 5 min – 120 kg: Paweł Oleszczuk (1-0) vs Patryk Świtoń (0-2)



Walki semi-pro:



3 x 3 min – 77 kg: Mateusz Wieczorek vs Martin Labryga

3 x 5 min – 84 kg: Yehor Oliynyk vs Piotr Łęcki

