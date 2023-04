Włoski tenisista w ostatnim sezonie miał sporo problemów zdrowotnych. To wszystko sprawiło, że z szóstego miejsca w rankingu ATP spadł na 22. Media znalazły rozwiązanie jego gorszej dyspozycji w postaci partnerki Berrettiniego. Satta to modelka, która ma doświadczenia sportowe. Jako młoda dziewczyna próbowała sił w piłce nożnej oraz karate.



Była też w związkach ze słynnymi sportowcami - m.in. z Christianem Vierim czy Kevinem Prince'em-Boatengiem. Jej konto na Instagramie śledzi blisko 5 milionów osób. Włoskie media uważają, że to właśnie ona ma zły wpływ na Berrettiniego. Para spotyka się od co najmniej kilku miesięcy.

W związku z tym tenisista postanowił wypowiedzieć się na ten temat.

- Nie mogę zrozumieć, jak związek może nie pozwolić ci wykonywać swojej pracy, ale ludzie ciągle o tym mówią. Żyjemy w czasach mediach społecznościowych, gdzie każdy może powiedzieć wszystko. Na końcu jestem jednak szczęśliwy i tylko to się liczy - wyznał.

Dodał też, że z drugiej strony takie dyskusje go cieszą.

- To oznacza, że tenis jest jednym z najpopularniejszych sportów we Włoszech. Wszyscy o tym mówią - stwierdził.

Berrettini zdradził też prawdziwą przyczynę gorszej dyspozycji. Jego zdaniem, ma za sobą zbyt wiele rozegranych meczów w ostatnich latach, co przełożyło się na liczne kontuzje.

