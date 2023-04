Sochan podzielił się wnioskami po pierwszym sezonie w NBA. Zdradził, co musi poprawić

Jeremy Sochan podsumował swój pierwszy sezon w NBA. Polski zawodnik występował w barwach San Antonio Spurs, gdzie często jest porównywany do legendy klubu - Manu Ginobiliego.

- Myślę, że jestem miksem Ginobiliego i Rodmana. Mam coś od jednego i drugiego, ale myślę, że jestem Jeremy Sochan. Chciałbym pokazać swoją historię, energię, ale na pewno są tam pewne elementy od obu koszykarzy. Codziennie z trenerem Popovichem było bardzo pozytywnie, to trener, więc czasem musi być negatywnie, ale nasze relacje są pozytywne. To szkoleniowiec z dobrym sercem, chce ci pomóc. To legenda, która nie musi już niczego pokazywać, a wciąż jest po to, aby pomóc ci w byciu dobrym człowiekiem i zawodnikiem - powiedział Jeremy Sochan.



W sezonie 2022/23 Polak wystąpił w 56 spotkaniach San Antonio Spurs, z czego 53 rozpoczął w pierwszej piątce. Notował w nich średnio 11 punktów, 5,3 zbiórki, 2,5 asysty, 0,8 przechwytu oraz 0,4 bloku na mecz. Trafiał 45,3 procent rzutów z gry, w tym 24,6 proc. za trzy oraz 69,8 proc. wolnych. Średnio na boisku spędzał 26 minut. Jak sam ocenia ten okres?



- To był dobry sezon. Chcę grać więcej niż 82 mecze, a cały zespół ma wsparcie, aby wygrywać. Muszę poprawić rzut, mogę być w najlepszej trójce w zespole i myślę, że gdy będę trenował latem w Polsce czy San Antonio, jeśli będę pracował mocno, to wszystko pomoże mi w osiągnięciu celu - zapowiedział Sochan.



Sam zawodnik przyznał, że jest zaskoczony swoją rolą w zespole.



- Gdy zacząłem sezon, to nie sądziłem, że będę tyle grał w ofensywie. Pokazałem, że mogę to robić, że też umiem rzucać, podawać i kozłować. Na pewno muszę poprawić rzut i regularność. Czasem miałem momenty, gdy grałem bardzo dobrze, a potem doznawałem kontuzji lub grałem nieco słabiej - dodał polski zawodnik w NBA.



Cała rozmowa z Jeremym Sochanem w materiale wideo.

PI, Polsat Sport