Lepiej to spotkanie rozpoczął zespół z Ostrowa Wielkopolskiego, który najpierw po akcji Aigarsa Skele prowadził pięcioma punktami, a później nawet dziesięcioma dzięki kolejnym zagraniom Łotysza. To nie był koniec świetnej ofensywy przyjezdnych! Aktywni byli też Michał Michalak oraz Damian Kulig, a po 10 minutach było nawet 14:29. W drugiej kwarcie straty szybko starali się zmniejszać Grzegorz Kulka oraz Geoffrey Groselle. Po późniejszych trafieniach Grzegorza Kamińskiego różnica wynosiła już tylko sześć punktów. BM Stal nie pozwalała jednak na nic więcej i utrzymywała się na prowadzeniu. Swoją szansę dostał Aleksander Załucki - bardzo dobrze ją wykorzystywał! Ciągle świetni byli też Skele oraz Michalak, a pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 37:47.

W trzeciej kwarcie drużyna trenera Andrzeja Urbana uciekała nawet na 20 punktów dzięki kolejnym rzutom Damiana Kuliga i Jakuba Garbacza. Gospodarze mieli spore problemy, aby zmniejszyć straty - pojedyncze trafienia Grzegorza Kulki czy Grzegorza Kamińskiego niewiele zmieniały. Ostatecznie po trójce Nemanji Djurisicia po 30 minutach było 49:71. Kolejną część meczu ekipa trenera Wojciecha Kamińskiego rozpoczęła od małej serii 7:0, dzięki czemu była w stanie nawiązać rywalizację. Oba zespoły do samego końca walczyły o jak najlepszy wynik, co ma także wpływ na drugi mecz w tej serii. Dużą ochotę do gry w Legii wykazywał przede wszystkim Łukasz Koszarek. To dzięki jego trafieniom BM Stal wygrała “tylko” 85:73.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Legia Warszawa - BM Stal Ostrów Wlkp. 73:85 (14:29, 23:18, 12:24, 24:14)

Legia Warszawa: Łukasz Koszarek 16, Travis Leslie 12, Grzegorz Kulka 9, Grzegorz Kamiński 8, Aric Holman 8, Geoffrey Groselle 8, Kyle Vinales 7, Janis Berzins 3, Dariusz Wyka 2, Billy Garrett 0

BM Stal Ostrów Wlkp.: Aigars Skele 20, Damian Kulig 18, Michał Michalak 12, Nemanja Djurisic 12, Aleksander Załucki 7, Ojars Silins 7, Jakub Garbacz 5, Markus Loncar 2, Adonis Thomas 2, Mateusz Zębski 0

MC, plk.pl