Już we wtorek poznamy brązowych medalistów sezonu 2022/23 Energa Basket Ligi! W rewanżowym spotkaniu BM Stal Ostrów Wielkopolski podejmie Legię Warszawa. Transmisja w Polsacie Sport News oraz Polsacie Box Go.

Rywalizacja o brązowe medale w EBL rozgrywana jest w formie dwumeczu - liczy się więc różnica punktów z obu spotkań. W pierwszym starciu w Warszawie BM Stal wygrała 85:73, chociaż tak naprawdę miała szansę na bardziej okazałe zwycięstwo. Na to jednak nie pozwolił Łukasz Koszarek - to właśnie jego rzuty zmniejszyły straty.

Wtorkowe spotkanie jest ważne właśnie także indywidualnie dla Koszarka. To będzie jego ostatni mecz w karierze koszykarskiej! Czy zakończony zdobyciem kolejnego trofeum?

- Cytat z mojego ulubionego filmu: “Wszystko co ma początek, ma też i koniec”. Ja z tym końcem żyję dobrze. Czuję, że to odpowiedni czas dla mnie. Odchodzę nie do końca spełniony, ale tak ma każdy sportowiec. Po ostatnim meczu ze Śląskiem w nocy nie mogłem zasnąć, było tak blisko kolejnego finału. Może nie do końca spełniony, ale w zgodzie ze sobą - tłumaczył niedawno Koszarek.

Obie drużyny znają stawkę wtorkowego meczu. Być może dla tych ekip brak awansu do finału jest rozczarowaniem, ale zdobycie brązowego medalu może sprawić, że sezon zakończy się sukcesem. W lepszej sytuacji jest oczywiście zespół z Ostrowa, ale jednocześnie musi pamiętać, że 12 punktów różnicy można bardzo szybko odrobić.

- To tak naprawdę dopiero połowa meczu. Jest +12 dla nas. Mamy jeszcze kilka spraw do poprawy, takich jak słaba gra w czwartej kwarcie, czy zbiórki ofensywne rywali. Wyciągniemy wnioski, aby być gotowym na “drugą połowę” spotkania we wtorek - podkreślał trener Andrzej Urban.

- Uważam, że 12 punktów to najmniejszy wymiar kary. Drużynie z Ostrowa wychodziło bardzo dużo, a my mieliśmy problem z trafianiem z najprostszych pozycji. Wiemy, że w Ostrowie nie będzie łatwo. Będziemy szukali ludzi, którzy będą walczyli do końca. Jedziemy do Ostrowa walczyć o brąz - zapowiadał trener Wojciech Kamiński.

Początek drugiego spotkania o brązowe medale Energa Basket Ligi BM Stal Ostrów Wielkopolski - Legia Warszawa we wtorek o godz. 20:00. Transmisja w Polsacie Sport News oraz Polsacie Box Go.

