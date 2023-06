King Szczecin z drugim zwycięstwem w finale EBL! Wrocławianie rozbici

Goście świetnie weszli w to spotkanie i po trójkach Bryce’a Browna oraz Zaca Cuthbertsona prowadzili już 0:13! Dopiero po ponad trzech minutach niemoc gospodarzy przełamał Aleksander Dziewa. Przewaga szczecinian wzrosła w pewnym momencie aż do 16 punktów! Dziewa nadal był bardzo aktywny, a swoje starał się robić też Jeremiah Martin - to sprawiało, że WKS Śląsk nawiązał rywalizację. Po 10 minutach było jednak 14:27! Drugą kwartę wrocławianie rozpoczęli od swojej rewelacyjnej serii 12:0 i po trójce Jakuba Nizioła przegrywali już tylko punktem! Po chwili do remisu doprowadził Martin. Teraz to King miał spore problemy ze swoją ofensywą. Mimo tego, nie pozwalał już rywalom na zbyt dużo. Ostatecznie wygrywał po pierwszej połowie - 36:39.

W trzeciej kwarcie zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego cały czas utrzymywał się na prowadzeniu - m. in. dzięki zagraniom Zaca Cuthbertsona i Bryce’a Browna. Po późniejszych trójkach tego pierwszego oraz trafieniu drugiego różnica wzrosła aż do 15 punktów! Zespół z Wrocławia nie był w stanie na to zareagować w tym momencie. Rzutem z dystansu lekko straty zmniejszył jeszcze Jeremiah Martin, ale po 30 minutach było 51:66. Kolejna trójka w czwartej kwarcie w wykonaniu Browna sprawiła, że King prowadził już 22 punktami! Odpowiadał jeszcze na to Martin, ale to wszystko było za mało. Do ataku włączył się Alex Hamilton i King kontrolował wydarzenia na parkiecie. W końcówce swoje punkty zdobywał też Konrad Szymański, a szczecinianie zwyciężyli aż 92:65.

Śląsk Wrocław – King Szczecin 65:92 (14:27, 22:12, 15:27, 14:26)

Śląsk Wrocław: Jeremiah Martin 16, Aleksander Dziewa 11, Justin Bibbs 9, Vasa Pusica 8, Ivan Ramljak 7, Jakub Nizoł 7, Szymon Tomczak 5, Arciom Parachouski 2, Łukasz Kolenda 0, Donovan Mitchell 0

King Szczecin: Zac Cuthbertson 24, Bryce Brown 21, George Hamilton 11, Tony Meier 8, Phil Fayne 8, Andy Mazurczak 6, Filip Matczak 6, Konrad Szymański 4, Kacper Borowski 2, Mateusz Kostrzewski 2, Maciej Żmudzki 0, Konrad Rosiński 0

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw): 2-0. Trzeci i czwarty mecz zostaną rozegrane w Szczecinie 7 i 9 czerwca.

MC, plk.pl