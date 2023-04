Walka w pierwszym meczu była bardzo wyrównana, co chociażby pokazuje wynik tie-breaka, w którym żadna z ekip nie chciała odpuścić. Po zaciętej bitwie finalnie to siatkarki z Włoch okazały się lepsze, kończąc ostatnią partię rezultatem 16:14.

Podopieczne Stefano Lavariniego w poprzedniej edycji turnieju nie awansowały nawet do ćwierćfinału, w związku z czym motywacja, by wygrać to spotkanie i jednocześnie przejść do finału tegorocznej Ligi Mistrzyń zdecydowanie wpłynie na ich dyspozycję.

Z kolei drużyna ze Stambułu jest jedyną, która w drodze do półfinału wygrała wszystkie swoje mecze. Jest to ich powrót po wielu latach na ten etap rozgrywek – ostatni raz w półfinale siatkarki Eczacibasi grały w sezonie 2016/2017. Po pierwszym starciu, z racji na porażkę, nie mogą one zaliczyć owego powrotu do najlepszych i zrobią wszystko, by odmienić sytuację.

Transmisja meczu Eczacibasi Dynavit Stambuł – Igor Gorgonzola Novara w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:00.

MSZ, Polsat Sport