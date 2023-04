W czwartek GKS Katowice zmierzy się przed własną publicznością z PGE Skrą Bełchatów. Stawką tego spotkania będzie 11. miejsce sezonu 2022/2023 siatkarskiej PlusLigi. Która drużyna okaże się lepsza? Transmisja meczu GKS Katowice – PGE Skra Bełchatów w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Katowiczanie zakończyli rundę zasadniczą na dwunastej pozycji w tabeli, z bilansem: 12 wygranych i 18 przegranych spotkań, zdobywając 32 punkty. GKS miał w tym sezonie przebłyski, ale nie były one wystarczające do tego, aby siatkarze ze Śląska mogli awansować do najlepszej ósemki rozgrywek. W ostatnich trzech spotkaniach fazy zasadniczej katowiczanom nie udało się ugrać nawet seta, ale ich zadanie nie było łatwe, bowiem po drugiej strony siatki stali zawodnicy Trefla Gdańsk, ZAKSY Kędzierzyn-Koźle czy Asseco Resovii Rzeszów. Tym razem ich przeciwnikiem będzie PGE Skra Bełchatów. Czy GKS wykorzysta słabszą dyspozycję gości i zakończy ten sezon zwycięstwem?

Dla PGE Skry Bełchatów obecny sezon jest najgorszym w historii startów drużyny w PlusLidze. Bełchatowianie zgromadzili w fazie zasadniczej 39 "oczek", które pozwoliły zająć im dopiero jedenaste miejsce. Słaba dyspozycja zawodników dziewięciokrotnego mistrza Polski w ostatnich miesiącach spowodowała, że ich zwycięstwa z zespołami z Kędzierzyna-Koźla i Jastrzębia-Zdroju rozpatrywano w kategorii sensacji. Jednak dwie ostatnie porażki z drużynami z Olsztyna i Lublina ostatecznie zamknęły zawodnikom trenera Andrei Gardiniego drogę do awansu do fazy play-off. Czy w ostatnich spotkaniach sezonu (mecz i rewanż) drużynie z Bełchatowa uda się pokazać z najlepszej siatkarskiej strony?

Transmisja meczu GKS Katowice - PGE Skra Bełchatów w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godz. 20:30.

OL, Polsat Sport