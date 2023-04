Trener SSC Napoli potwierdza. Czołowy piłkarz wróci na mecz Ligi Mistrzów

24-letni Osimhen wrócił z kontuzją mięśnia uda z marcowego zgrupowania reprezentacji swojego kraju i od tego czasu nie wystąpił w meczu o stawkę.

We włoskiej ekstraklasie Napoli jest zdecydowanym liderem (16 pkt przewagi nad drugim Lazio Rzym) i pewnie zmierza po tytuł, ale w Lidze Mistrzów widać było w środę brak skutecznego napastnika, który w Serie A zdobył w tym sezonie 21 bramek.

- Szanse na to, że będzie dostępny (w rewanżu z Milanem - PAP) wynoszą 100 procent, ponieważ właśnie tak to zaplanowaliśmy. Obecnie odpoczywa, aby dokończyć to, co zalecili mu lekarze - przyznał Spalletti.

Piłkarzami Napoli są Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński i bramkarz Hubert Idasiak. W środę na San Siro wystąpił tylko pierwszy z nich - grał do 81. minuty; dwaj pozostali byli rezerwowymi.

Rewanż w Neapolu odbędzie się 18 kwietnia.

psz, PAP