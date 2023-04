Trenerka zwolniona za seks z nastolatkiem

Do afery na tle seksualnym doszło niedawno w Stanach Zjednoczonych. 26-letnia trenerka rzutu oszczepem z Pensylwanii została oskarżona o napaść seksualną na 17-letniego podopiecznego. Kobieta przyznała się do winy i została zwolniona dyscyplinarnie.

26-letnia Hannah Marth została zwolniona z pracy, gdy okazało się, że uprawiała seks z nastoletnim podopiecznym. Jak donosi Polsat News, opiekunka zawodnika najpierw zwabiła go do domu, wysyłając SMS-a. Było to w maju 2021 roku.

Był to dopiero początek "romansu" trenerki z 17-latkiem, który trwał do października 2022 roku. Gdy sprawa wyszła na jaw, Amerykanka została aresztowana przez policję za napaść seksualną. Nastolatek był jej podopiecznym w licealnej drużynie lekkoatletycznej.

Sama zainteresowana przyznała się do uprawiania seksu z nastolatkiem, ale zaznaczyła, że oboje tworzyli związek i łączyło ich romantyczne uczucie.

KN, Polsat Sport