14. zmiana trenera w Fortuna 1 Lidze. CV tego strażaka to biała kartka

Marcin Malinowski ma ratować Zagłębie Sosnowiec. W klubie marzą o angażu Tomasza Łuczywka, ale na razie jest Malinowski, który był asystentem zwolnionego właśnie Dariusza Dudka.



Malinowski był dobrym piłkarzem



Malinowski ma 47 lat. Karierę piłkarską zakończył 4 lata temu w Unii Turza. Kilka miesięcy był też trenerem drużyny, ale poszedł na tego drugiego do Dariusza Dudka. Najpierw do Zagłębia, potem Sandecji i znowu Zagłębia.



Piłkarzem był dobrym. Miał przegląd pola, dobre podanie i strzelał piękne bramki. Trafiał do siatki rzadko, ale jak już to robił, to ręce same składały się do oklasków. Zasadniczo był jednak liderem, który kierował grą zespołu. I robił to dobrze. Zarówno w Odrze Wodzisław, jak i w Ruchu Chorzów, bo w tych dwóch klubach spędził większość kariery. W sumie zagrał prawie 500 spotkań na najwyższym poziomie rozgrywkowym.



Zdaniem niektórych nie do końca wykorzystał swój talent. Z tą umiejętnością czytania gry, którą miał i wyszkoleniem technicznym mógł osiągnąć więcej. Błędem było pierwsze przejście do Ruchu w lecie 2002. W sezonie 2002/2003 Niebiescy spadli z ligi. Malinowski po degradacji został, ale Ruchowi nie udało się awansować, więc on wrócił Odry, gdzie grał do połowy 2010 roku. Po czym znowu poszedł do Ruchu.



Jako trener to zagadka



Trener Malinowski to zagadka. Sądząc jednak po życiu prywatnym, to jest on człowiekiem, który potrafi zaskakiwać. Jan Woś, przyjaciel Malinowskiego i drugi trener Ruchu, zdradził kiedyś w rozmowie z dziennikiem „Sport”, że Malinowski, mając trzydziestkę na karku zdał maturę, a prawo jazdy zdobył przed czterdziestką. Teraz ma pięćdziesiątkę na karku, więc najwyższa pora na to, żeby odpalił też jako szkoleniowiec. Zresztą Woś charakteryzuje go jako zadaniowca z ogromną wiedzą o futbolu, człowieka prezentującego olimpijski spokój. Może te cechy sprawią, że drużyna Zagłębie się przebudzi.



Swoją drogą, to chyba nikt w Sosnowcu nie przypuszczał, że angaż Dudka wpędzi drużynę w takie zawirowania. Kiedy były już trener obejmował zespół, to Zagłębie miało 22 punkty. Do strefy barażowej traciło sześć, nad strefą spadkową miało 7 punktów przewagi. Dudek zostawił Zagłębie z 27 punktami. Zespół traci jednak do strefy barażowej nie sześć, lecz 13 punktów, a nad strefą spadkową ma tylko 3 punkty przewagi.



Dudek i Kafarski z szansą na niechlubny rekord



Gdyby tak Zagłębie spadło, a ten sam los przydarzyłby się także Sandecji Nowy Sącz, to Dudek będzie mógł sobie zapisać w CV udział w dwóch degradacjach w jednym sezonie. Sandecję prowadził na początku. Zostawił ją po ośmiu kolejkach bez wygranej. Sześć spotkań zremisował, dwa przegrał w tym przedostatnie z GKS-em Tychy aż 0:5. W Zagłębiu dostał lanie 0:6 od Stali Rzeszów.



Żeby było ciekawiej, to w tym sezonie aż dwóch trenerów może się znaleźć w takiej sytuacji, że będą mieli udział w spadku dwóch drużyn. W identycznym położeniu jak Dudek jest Tomasz Kafarski, który obecnie pracuje w Sandecji, a wcześniej był szkoleniowcem Chojniczanki. Aktualnie Chojniczanka jest ostatnia, a Sandecja jest na 17. miejscu. W tym momencie obie te drużyny lecą.



Nowy trener rzadko jest dobrym lekarstwem



Powyższa wyliczanka pokazuje, że zmiana trenera nie jest lekarstwem na kłopoty. Obecnie na pierwszych trzech miejscach są zespoły, gdzie zmiany nie było co najmniej od roku. W szóstce mamy tylko jeden klub, który rotuje trenerami (Arka Gdynia), ale i też jeden, gdzie trener pracuje już prawie 8 lat (Puszcza Niepołomice). Jest też jeden taki, co zmienił trenera (Wisła Kraków) i wyszedł na tym na dobre. Ale to jest tylko ten jeden, bo w pozostałych przypadkach za roszadami nie poszła jakaś wielka metamorfoza. Zresztą Radosław Sobolewski obudził Wisłę, dopiero gdy dyrektor Kiko Ramirez sprowadził mu kilku nowych zawodników. Zanim to nastąpiło był równie bezradny jak jego poprzednik Jerzy Brzęczek.

Wszystkie zmiany trenerów w Fortuna 1 Lidze w sezonie 2022/2023

DWIE ZMIANY

Arka Gdynia: Ryszard Wieczorek (od 11 kwietnia 2023), wcześniej Hermes (od 24.11.2022) i Ryszard Tarasiewicz (od 19.11.2021)

Zagłębie Sosnowiec: Marcin Maliniowski (od 12.4.2023), wcześniej Dariusz Dudek (od 7.12.2022) i Artur Skowronek (od 18.9.2021)

Sandecja Nowy Sącz: Tomasz Kafarski (od 9.3.2023), wcześniej Stanislav Varga (od 1.9.2022) i Dariusz Dudek (od 11.11.2020)

Chojniczanka: Krzysztof Brede (od 24.11.2022), wcześniej Piotr Kieruzel (od 8.11.2022) i Tomasz Kafarski (od 29.5.2021)



JEDNA ZMIANA

Wisła Kraków: Radosław Sobolewski (od 3.10.2022), wcześniej Jerzego Brzęczka (od 14.2.2022)

Podbeskidzie Bielsko-Biała: Dariusz Żuraw (od 6.9.2022), wcześniej Mirosław Smyła (od 26.4.2022)

GKS Tychy: Dariusz Banasik (od 4.4.2023), wcześniej Dominik Nowak (od 31.5.2022)

Górnik Łęczna: Ireneusz Mamrot (od 22.2.2023), wcześniej Marcin Prasoł (od 7.4.2022)

Resovia: Mirosław Hajdo (od 6.9.2022), wcześniej Tomasz Grzegorczyk (od 3.6.2022)

Odra Opole: Adam Nocoń (od 19.10.2022), wcześniej Piotr Plewnia (od 16.3.2021)



BEZ ZMIAN

ŁKS Łódź: Kazimierz Moskal (od 12.6.2022)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Radoslav Latal (od 10.1.2022)

Ruch Chorzów: Jarosław Skrobacz (od 24.6.2021)

Puszcza Niepołomice: Tomasz Tułacz (od 13.8.2015)

Stal Rzeszów: Daniel Myśliwiec (od 19.12.2020)

Chrobry Głogów: Marek Gołębiewski (od 16.6.2022)

GKS Katowice: Rafał Górak (od 3.6.2019)

Skra Częstochowa: Jakub Dziółka (od 5.7.2021)