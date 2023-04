O włos od złotego seta! Barkom Każany Lwów na 13. miejscu w PlusLidze

Pierwszy set tej rywalizacji był bardzo wyrównany. Żadna z ekip nie była w stanie odskoczyć przeciwnikom. Szczególnie dobrze na parkiecie prezentował się Adam Lorenc, który w pierwszej części tego meczu był w stanie zdobyć osiem punktów. Między innymi dzięki jego dobrej dyspozycji Cuprum wygrał seta 25:23. Partię asem serwisowym zakończył Wojciech Ferens.

Zawodnicy ekipy z Lubina nie zamierzali spuszczać nogi z gazu. W drugiej części starcia zaprezentowali się jeszcze lepiej. Chociaż początek seta był wyrównany, to po chwili Cuprum zaczęło dominować na boisku. Ostatecznie druga odsłona tej rywalizacji zakończyła się porażką ekipy Barkom Każany Lwów 21:25.

Wydawało się, że podopieczni Pawła Ruska bez większych problemów sięgną po zwycięstwo w trzeciej partii. Mimo to zespół z Ukrainy znalazł odpowiedź na skuteczną grę przeciwników. Szczególnie dobrze prezentował się Wasyl Tupczi. Ukrainiec zdobył w sumie siedem punktów w trzecim secie i tym samym przyłożył się do zwycięstwa drużyny Barkom Każany Lwów w tej odsłonie (25:21).

Porażka w trzeciej partii podcięła skrzydła siatkarzom klubu z Lubina. Nie byli grać na tym samym poziomie, co w dwóch pierwszych setach. To pozwoliło ekipie ze Lwowa sięgnąć po zwycięstwo (25:19). Przez to już po czterech partiach było wiadomo, że drużyna zza wschodniej granicy Polski uplasowała się na 13. miejscu w PlusLidze w sezonie 2022/2023. Warto bowiem przypomnieć, że w pierwszym starciu tych dwóch zespołów Barkom wygrał 3:1.

O wyniku starcia musiał zadecydować tie-break. Chłodniejszą głowę byli w stanie zachować zawodnicy klubu z Ukrainy. Cuprum przegrał ostatnią część tego spotkania 15:9.

Drugi mecz o 13. miejsce: Barkom Każany Lwów - Cuprum Lubin 3:2 (23:25, 21:25, 25:21, 25:19, 15:9).

Pierwszy mecz: Cuprum – Barkom 0:3. Zespół z Lwowa zajął 13. miejsce, Cuprum 14.

Barkom Każany Lwów: Murat Jenipazar, Jonas Kwalen, Bohdan Mazenko, Wasyl Tupczi, Julius Firkal, Artem Smolar - Dmytro Kanajew (libero) – Oleh Szewczenko, Ołeksij Hołowen, Władysław Szczurow.

Cuprum Lubin: Wojciech Ferens, Florian Krage, Adam Lorenc, Ilia Kowalow, Jędrzej Kaźmierczak, Damian Czetowicz – Kamil Szymura (libero) – Remigiusz Kapica, Dominik Czerny.

