Klub PlusLigi zmienia siedzibę! W grze są dwa miasta

Wielka siatkówka może wrócić do Mielca w przyszłym sezonie i to podwójnie! Po pierwsze ogromną szansę na awans do TAURON Ligi mają zawodniczki ITA TOOLS Stali Mielec, które będą faworytkami w walce o promocję do najwyższej klasy rozgrywkowej, a po drugie - nowej siedziby poszukuje Barkom Każany Lwów.

Ukraiński klub dotychczas występował w Krakowie w hali na Suchych Stawach, ale koszty związane z wynajmem obiektu oraz pobytem zawodników w jednym z największych miast Polski były zdecydowanie za duże, wobec czego prezes Barkomu - Oleh Baran postanowił poszukać innej siedziby. Jak informuje portal "sportkrakowski.pl" podstawowymi wyborami są Ostrowiec Świętokrzyski oraz Mielec.



Faworytem wydaje się Mielec, który jest znacznie bliżej pierwotnej siedziby klubu jaką był Lwów oraz jest bliski oddania nowoczesnego obiektu, który z pewnością odpowiadałby potrzebom klubu. Dodatkowo działacze są w porozumieniu z mieleckimi samorządowcami, co mogłoby również wpłynąć na koszty wynajmu.



Drugim rozważanym obiektem jest hala w Ostrowcu Świętokrzyskim, która może pomieścić 2670 kibiców. Jest to mniejsza liczba niż zakładane 3056 miejsc w Mielcu, ale wciąż odpowiadająca potrzebom Barkomu, którego mecze w rundzie zasadniczej przyciągnęły średnio 407 widzów do własnej hali.

PI, Polsat Sport