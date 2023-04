Robert Lewandowski w sierpniu skończy 35 lat. Naturalnym ruchem włodarzy Barcelony wydaje się więc rozglądanie za nowymi opcjami na środek ataku. Działacze z Katalonii przeglądają rynek w poszukiwaniu młodego snajpera, który najpierw zostałby zmiennikiem "Lewego", a z biegiem lat zajął jego miejsce w wyjściowym składzie.

ZOBACZ TAKŻE: Grzegorz Lato: Fernando Santos ma pecha. Niektórzy piłkarze już się kończą

Na pierwszy plan mają wybijać się dwa nazwiska - Rasmus Hojlund i Gift Orban.

Hojlund to urodzony w 2003 roku zawodnik Atalanty Bergamo. Pochodzący z Kopenhagi napastnik świetnie spisuje się w bieżącym sezonie włoskiej Serie A. Do tego zaliczył imponujące wejście do drużyny narodowej, dla której w marcu strzelił łącznie 5 bramek w starciach z Finlandią i Kazachstanem. Młody Duńczyk może też pochwalić się świetnymi warunkami fizycznymi, bowiem mierzy 191 cm. Jego wartość szacuje się obecnie na 35 milionów euro.

Dużo mniej trzeba by zapłacić za grającego w KAA Gent Orbana (wartość około 10 milionów euro). Rok starszy od Hojlunda Nigeryjczyk nie ma jeszcze aż tak wyrobionej marki w Europie, ale jego statystyki w tej kampanii mogą robić wrażenie. W czternastu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach Orban zdobył dla swojej ekipy czternaście bramek.

Czy któryś z wymienionych panów będzie w najbliższych latach stanowić o sile ofensywnej "Dumy Katalonii"?