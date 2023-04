Lider klubu PlusLigi zmieni barwy? Ciekawy transfer na horyzoncie

Polski przyjmujący w tym roku skończył 24 lata. Barw drużyny z Radomia broni od sezonu 2019/2020. Zakończona niedawno runda zasdnicza była dla radomian kompletnie nieudana. Zaledwie trzy wygrane mecze i przedostatnia, piętnasta lokata to wynik dużo poniżej oczekiwań. Zespół z Mazowsza do końca musiał drżeć o utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Mimo słabej postawy swojej drużyny Firszt mógł być zadowolony ze swojej gry. Był wyróżniającą się postacią w radomskim kolektywie. W środowisku siatkarskim od dawna mówi się o gruntownej przebudowie całego składu Czarnych i bardzo możliwe, że nie zobaczymy w nim urodzonego w Warszawie siatkarza.

Jak dowiedział się Polsatsport.pl - 24-letni zawodnik może przed rozpoczęciem kampanii 2023/2024 przenieść się z Radomia do Suwałk. Z pewnością taki transfer podniósłby jakość sportową w dziesiątej drużynie sezonu zasadniczego. Ślepsk do samego końca walczył o udział w fazie play-off, ale ostatecznie musiał obejść się smakiem. Być może przy pomocy Firszta za rok uda się suwałczanom awansować do najlepszej ósemki rozgrywek.